„Giovanni Zarrella Show“: Bei der Aufzeichnung konnte es noch keiner ahnen

Es war eine der traurigsten Nachrichten, die die deutsche Musikwelt in diesem Jahr erschütterte. Im März verstarb völlig überraschend AnNa R. die Sängerin der legendären Band Rosenstolz. Am 16. März war die Sängerin tot in ihrer Berliner Wohnung aufgefunden worden. Der Tod der Sängerin kam völlig überraschend, auch, weil Rosenstolz für den Herbst 2025 geplant hatten. Und so hat auch der Auftritt von Roland Kaiser in der „Giovanni Zarrella Show“, die das ZDF am dritten Mai ausstrahlen wird, plötzlich eine ganz besonders traurige Wendung bekommen.

Eine, die auch Peter Plate, AnNa R.s Bandmitglied bei Rosenstolz, berührt. „Als wir vor über einem Jahr den Plan schmiedeten, dass Roland eine ganz eigene Version von „Liebe ist alles“ macht, ahnten wir nicht, dass AnNa heute nicht mehr bei uns sein würde. Monatelang feilte Roland mit seinem Team an dieser Version, die wir gemeinsam mit dem Ensemble des Musicals ‚Romeo & Julia – Liebe ist alles‘ in der Giovanni Zarrella Show gefeiert haben. Die Aufzeichnung fand bereits im Februar statt, und nun wird die Sendung am 3. Mai ausgestrahlt“, schreibt der 57-Jährige bei Instagram.

Besonderer Auftritt in der „Giovanni Zarrella Show“

Und weiter: „Es fühlt sich seltsam an, diesen Moment ohne AnNa zu erleben. Dennoch wünschen wir uns selber auch von Herzen alles Gute für diese wunderschöne Version von ‚Liebe ist alles‘. Wir sind unendlich stolz und freuen uns auf das, was vor uns liegt – sei es bei Roland auf Tour oder bei ‚Romeo & Julia – Liebe ist alles‘ im Berliner Theater des Westens.“

Es ist eine Version, die besonders von den Rosenstolz-Fans mit offenen Armen aufgenommen wurde. „Eine wirklich schöne Hommage, aber an Annas Version kommt niemand heran. Wundervoll einzigartig“, heißt es beispielsweise bei Instagram. Oder: „Ich freue mich auf die Sendung, auch wenn es mir das Herz brechen wird. AnNa schaut von oben zu da bin ich mir ganz sicher. Ich liebe die Version von Roland sie ist ein kleiner Trost.“