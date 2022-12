Martin Rütter auf Tour: Frau will während seines Auftritts gehen – was dann passiert, sorgt für Gänsehaut

Nachdem Martin Rütter jahrelang Hundehaltern durchs Fernsehen seine Unterstützung angeboten hat, ist der Hundeprofi derzeit endlich wieder in ganz Deutschland unterwegs. Auf der „Der will nur spielen“-Tour erlebt der 52-Jährige so einige kuriose Dinge.

Bei seinem Auftritt in Heilbronn verlässt eine Frau plötzlich ihren Platz und läuft in Richtung Ausgang. Als Martin Rütter sie abfängt und wissen will, was los ist, kommen den restlichen Zuschauern beinah die Tränen.

Zuschauerin will Saal verlassen: Martin Rütter reagiert sofort

Über Humor lässt sich bekanntlich streiten. Was ist noch Spaß und wo werden Grenzen überschritten? Auch Martin Rütter muss sich bei seinen lockeren Sprüchen hin und wieder zügeln, bevor ihm etwas Falsches herausrutscht. So schrillen bei einem Witz über Pferde bei einigen Tierliebhabern schnell mal die Alarmglocken. „Wir hatten in fünf Minuten über 200 Beschwerde-E-Mails. Es war ein Witz! Es war ein doofer Scherz!“, betont der Duisburger in Heilbronn.

Während der Hundeprofi die Geschichte bei seinem Auftritt in Heilbronn wieder aufgreift, erhebt sich eine Dame von ihrem Sitzplatz, läuft schnurstracks auf die Bühne zu und will in Richtung Ausgang abbiegen. Da bekommt es Martin Rütter mit der Angst zu tun: Ist er etwa zu weit gegangen?

In einer Aufnahme des Auftritts, die der TV-Star später bei Instagram veröffentlicht, ist zu sehen, wie er die Frau direkt anspricht: „War es jetzt so schlimm, dass ich über die Pferde… ?“ Der Rest des Satzes bleibt Martin Rütter im Hals stecken. Sichtlich verunsichert lässt er seinen Blick durchs Publikum wandern, legt sich erschrocken die Hand auf seine Brust.

„Wo geht es denn hin?“, möchte er von der Frau vor der Bühne wissen. Die ältere Dame antwortet ihm ganz ungeniert, dass die dringend raus müsse und auf die Straßenbahn warte. „Wo musst du denn hin?“, fragt Rütter besorgt nach, während er sich zu ihr herunterbückt.

Martin Rütter ist ganz gerührt: „I love it!“

Als ihm die Zuschauerin den Ort nennt, macht Martin Rütter sofort eine Mitfahrgelegenheit für die Dame im Publikum ausfindig. Ein Mann, der sehr weit vorne sitzt, meldet sich direkt freiwillig. Mit großen Augen und offenem Mund dreht sich die Frau zu ihm um und klatscht – wie der Rest des Saals – aufgeregt in die Hände. Da wird selbst Rütter warm ums Herz: „Toll! I love it! Boah, das finde ich supernett. Vielen, vielen Dank.“

Zwar wird nicht verraten, was der Grund für den plötzlichen Aufbruch der Dame war. Doch die selbstlose Tat des Mannes hat nicht nur Martin Rütter schwer beeindruckt. „Bekomme ich immer noch Gänsehaut deswegen. Das war soooo schön“, kommentiert eine Besucherin bei Instagram.

Einen letzten Gag kann sich Martin Rütter dann aber doch nicht verkneifen: „Ich mache aber ein Foto von ihm, falls sie morgen nicht mehr auftaucht.“ Hoffen wir mal, dass es so weit gar nicht erst gekommen ist.