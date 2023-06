Mark Forster spricht über gut gehütetes Geheimnis – „Wird sehr viel gefragt“

Die Fans von Mark Forster haben es wirklich nicht leicht. In TV-Sendungen taucht der „The Voice of Germany“-Star nur noch selten auf und auch in den sozialen Medien hat sich der Musiker lange nicht mehr bei seinen Followern gemeldet. Doch das ändert sich nun plötzlich.

Aktuell meldet sich Mark Forster nämlich immer häufiger bei seinen Fans. Dabei gibt er ihnen exklusive Einblicke in die Proben zu seinem „Open Air 2023“ in Steinbach/Langenbach. Und es kommt noch besser: Der Sänger beantwortet auch noch exklusiv fünf Fragen seiner Fans öffentlich.

Mark Forster hat „langsam ordentlich Bock“

Darauf haben seine Fans lange gewartet: Endlich wieder live mit ihrem Idol abzurocken und seine Lieder zu trällern. Denn nachdem seine Arena-Tour für 2023 abgesagt wurde, sitzen die Fans auf dem Trockenen, was Konzerte von ihm angeht.

Als kleine Entschädigung legt Mark Forster dann eine handvoll Termine fest, an denen er sein „Open Air 2023“ spielt. Am 9. Juni sehen ihn seine Fans dann in Steinbach/Langenbach. Die Vorbereitungen dafür laufen bereits auf Hochtouren und der Sänger samt Band sind fleißig am Proben. Auf Instagram heißt es vonseiten des 40-Jährigen: „Hab langsam ordentlich Bock.“

Mark Forster überrascht mit Fragerunde

Immer wieder veranstalten Promis wie Heidi Klum oder Lena Meyer-Landrut Fragerunden auf Instagram. Dabei kann jeder Nutzer seine ganz persönliche Frage stellen und mit etwas Glück eine Antwort darauf bekommen. Genau darauf können jetzt auch die Follower von Mark Forster hoffen.

Ein Fan des Sängers wollte wissen, wann und wo das vierte „Open Air“-Konzert dieses Jahr stattfinden wird. Die Antwort des 40-Jährigen spricht dabei Bände: „Wird sehr viel gefragt. Ist noch nicht veröffentlicht. Werden sich aber ziemlich viele von euch darüber freuen! (Hoffe ich). Für Freitag gibt es, glaube ich immer noch ein paar Tickets. Ist bisschen ab vom Schuss, das weiß ich. Dafür aber richtig toll da!“

Mehr News:

Tickets für das Event gibt es tatsächlich noch vereinzelt. Ab 54,35 Euro kann man noch das letzte Kontingent abstauben und Mark Forster live bei seinem „Open Air 2023“ in Steinbach/Langenbach sehen.