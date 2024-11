Mark Forster: Nach „The Voice of Germany“ ist es für alle sichtbar

Seit Ende September läuft eine neue Staffel „The Voice of Germany“. Mit von der Partie sind diesmal als Juroren Mark Forster, Yvonne Catterfeld, Samu Haber sowie Kamrad. Und deren Nerven waren auch am Freitagabend (15. November) wieder gefragt.

Da wurde nämlich mitentschieden, wer es ins Halbfinale schafft. Nicht nur die Kandidaten bangten und zitterten, sondern auch ihre prominenten Coaches sowie die Zuschauer vor den Fernsehern, wie nach der Ausstrahlung sichtbar wird.

Mark Forster: Das „The Voice of Germany“-Finale rückt näher

Die aktuelle Staffel „The Voice of Germany“ befindet sich auf ihren finalen Metern. Nachdem die Viertelfinale stattgefunden haben, stehen jetzt das Halbfinale und Anfang Dezember dann das große Finale an. Nach vielen spannenden Wochen wird am 6. Dezember entschieden, wer als Sieger der Castingshow hervorgeht.

Im Rennen sind noch 12 Kandidaten, die sich als Nächstes in der vorletzten Show nochmal beweisen und mit ihrem musikalischen Talent überzeugen müssen. Nur, wer das schafft, dem ist ein Platz im „The Voice of Germany“-Finale vorbehalten.

Nach der Ausstrahlung gibt es Grund zur Freude

Und einen solchen will natürlich jeder. In den drei Shows, in denen die Halbfinalisten erkoren wurden, wurde das mehr als deutlich. Jeder gab alles, um weiterzukommen und sich von den Konkurrenten abzuheben. Zuletzt am Freitagabend, als die dritte Viertelfinalliveshow lief.

Treue Zuschauer ließen sich das natürlich nicht entgehen und schalteten ein, genau wie zahlreiche andere Menschen. Sie alle bescherten „The Voice of Germany“ damit eine gute Quote. In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen waren es 450.000 Personen. Ein Marktanteil von 10,6 Prozent.

Laut dem Branchenportal „DWDL“ hatte die Show seit einem Monat keinen zweistelligen Marktanteil mehr erzielen können. Für die Verantwortlichen und Beteiligten, wie unter anderem Mark Forster, gibt es somit nach der Ausstrahlung Grund zur Freude.