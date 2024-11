„The Voice“-Gewinner angeschossen – Hubschrauber-Einsatz!

Schock für Musikfans der Castingshow „The Voice”.

Am Freitag (15. November) ereignete sich ein dramatischer Vorfall in Texas, USA. Sundance Head, der Gewinner der elften „The Voice“-Staffel in den USA, musste nach einem Notfall mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden.

Er hatte eine Kugel in seinem Bauch. Seine Frau rührt im Netz mit einem emotionalen Post.

„The Voice“-Gewinner von Kugel getroffen

Es war gegen 16.30 Uhr (amerikanischer Zeit), als das Unglück sich ereignete. Country-Sänger Sundance Head soll laut seinem Agenten Trey Newman alleine in den Wäldern gewesen sein, als ihn eine Kugel in den Bauch traf. Wie „People.com“ berichtet, meldete sich seine Frau Misty unmittelbar nach dem Vorfall auf Facebook.

„Es war nicht sein Jagdgewehr und niemand hat auf ihn geschossen. Er war gerade aus dem Fahrzeug gestiegen und griff nach seiner 22er, als er sie schnappte. Die 22er kam aus dem Holster, traf die Außenseite des Jeeps und ging los. Sundance sagte, es sei so schnell passiert und er habe sehen können, wie sich die Kugel löste.“ Zunächst war Medienberichten zufolge nicht ganz klar, wie es zu dem Vorfall kam. Nun steht aber fest, dass es ein Unfall war.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

„The Voice“-Gewinner konnte keinen Notruf wählen

Das Brisante: Der „The Voice“-Star hatte sein Telefon vergessen, wie seine Frau erklärte. „Also fuhr er die Auffahrt zur Hauptstraße hinunter, um ein Auto anzuhalten und um Hilfe zu bitten.“ Erst der zehnte Fahrer kehrte um, um ihm zu helfen und den Notruf zu wählen.

Sundance Head bekommt derzeit starke Medikamente. Ein OP ist allerdings nicht erfolgt. Die Kugel sei über seinem Nabel in seiner Bauchdecke steckengeblieben und habe „alle lebenswichtigen Organe“ verfehlt, so seine Frau. „Er muss nicht operiert werden, da die Kugel nicht entfernt wird.“ Die Kugel stecke in seinem Fettgewebe.

Seine Frau verrät weiter im Netz, dass sie froh gewesen sei, ihn im Krankenhaus endlich hätte sehen und „seine süße Stimme“ hören zukönnen. Außerdem gab sie ein Update zu seinem aktuellen Befinden:

„Er ist in guter Verfassung, wenn man die letzten Stunden betrachtet. Die Kinder sind jetzt bei ihm. Gebete wurden erhört, da die Kugel keinen inneren Schaden angerichtet hatte. Vielen Dank an alle für die Gebete“, so Mitsy.

Sundance Head gewann 2016 die US-Show „The Voice“ und das Erste, was er nach seinem Sieg lauthals sagte, galt seiner geliebten Frau: „Misty Head, sie ist der wahre Champion!“