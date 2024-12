„The Voice of Germany“: Kandidatin packt über Samu aus – „Ist sehr viel beschäftigt“

Diesen Freitag (6. Dezember) um 20.15 Uhr ist es so weit: Das diesjährige Finale von „The Voice of Germany“ findet statt und sechs Kandidaten kämpfen um den Sieg der Castingshow. Darunter auch Emily König aus dem Team Samu Haber.

Bereits vor ihrem Auftritt erinnerte sie sich an die vergangenen Wochen zurück und plauderte auch aus dem Nähkästchen, was zum Beispiel die Zusammenarbeit mit ihrem Coach betrifft.

„The Voice of Germany“: So ist die Zusammenarbeit mit Samu

Ob Emily am Ende des Abends jubeln kann? Das wird sich noch zeigen. Zu wünschen wäre es der „The Voice of Germany“-Finalistin aber auf jeden Fall, immerhin hat sie sich in vielen Runden gegen ihre Konkurrenz durchgesetzt und schaffte es unter die letzten Sechs der Show.

Eine Leistung, die sie zum Teil sicher auch Samu zu verdanken hat. Der ist ihr Coach und unterstützte und förderte sie auf dem Weg bis ins Finale. Darüber zeigt sich Emily gegenüber Joyn dankbar und schwärmt: „Mit Samu zusammenzuarbeiten, ist mega cool. Wenn irgendwas nicht so cool ist, versucht er es nicht zu umschreiben, sondern er sagt es dann einfach straight.“

Daran erinnerte er seine Talente immer wieder

Er sei ehrlich und das schätze sie an ihm. Darüber hinaus erklärt sie: „Und er ist sehr viel beschäftigt. Aber trotzdem nimmt er sich die Zeit und versucht, mit uns Gespräche zu führen.“ So natürlich auch vor dem Halbfinale.

Da sagte er zu seinen Talenten: „Egal was passiert, ich bin stolz auf euch alle und habt einfach Spaß auf der Stage, weil dann seid ihr auch stolz auf euch.“ Während der gesamten „The Voice of Germany“ Zeit habe er sie und die anderen immer wieder daran erinnert, dass sie Spaß haben sollen, betont Emily gegenüber Joyn.

Eine Botschaft, die er Emily und Jennifer (ebenfalls aus seinem Team) sicher auch fürs Finale mitgegeben hat, wo die beiden zur Stunde alles geben.