Marc Terenzi: Rauswurf aus Schlager-Band! Deswegen sind’s nur noch vier bei „Team 5ünf“

Immer wieder Ärger um Marc Terenzi. Der Ex-Mann von Sarah Connor soll es sich mit seinem eigenen Management verscherzt haben. Prompt ist der Sänger aus seiner selbst gegründeten Boyband geflogen.

Im Frühjahr 2021 haben Marc Terenzi und das ehemalige „US5“-Mitglied Jay Khan die Schlager-Gruppe „Team 5ünf“ gegründet. Mit ihren drei Musikerkollegen covern die Zwei bekannte englische Boyband-Songs auf Deutsch. Ein Erfolgskonzept, das sie in zahlreiche Schlagershows gebracht hat. Für Marc ist nun jedoch Schluss.

Marc Terenzi schwänzt Bandprobe – Management zieht Reißleine

Zwei Jahre nach der Gründung von „Team 5ünf“ sind es plötzlich nur noch vier Sänger in der Boyband. Wie das Management der Musiker bekannt gegeben hat, ist Marc Terenzi nicht länger Teil der Gruppe. Gegenüber „Bild“ heißt es: „Er hat viele Chancen bekommen, aber nach all den Lügen und Fehltritten ist eine sinnvolle Zusammenarbeit nicht mehr möglich.“

Demnach soll Marc Terenzi Bandproben mutwillig geschwänzt haben und sich stattdessen lieber in einem bekannten Berliner Stripclub vergnügt haben. Auf Nachfrage dementiert der 44-Jährige dieses Gerücht. Nichtsdestotrotz ist der gebürtige US-Amerikaner in den vergangenen Monaten immer wieder mit negativen Schlagzeilen in der Presse gelandet.

Marc Terenzi fehlt bei Konzert – doch es ist nicht sein einziger Fehltritt

Ausgerechnet die Beziehung zu seiner Verlobten Verena Kerth erregt seit Anfang des Jahres Aufsehen. An gleich mehreren Anlässen soll sich Marc Terenzi mit einem blauen Auge oder einem Pflaster im Gesicht gezeigt haben – so wohl auch bei einem offiziellen „Team 5ünf“-Fotoshooting.

Augenzeugen berichten davon, dass es zwischen Marc und Verena regelmäßig knallen würde. Das Management eines Berliner Hotels schildert vor wenigen Tagen beispielsweise, dass es „lautes Geschrei“ zwischen den beiden gegeben habe. „Die anderen Gäste haben sich beschwert.“ Ähnliches erzählt man sich auch auf Sylt, wo das Paar anschließend zu einer Veranstaltung gereist ist und übernachtet hat.

Den größten Fehltritt leistet sich Marc Terenzi jedoch bei der Arbeit. Zu einem ausverkauften Konzert von „Team 5ünf“ in Mannheim sei der Sänger einfach nicht erschienen. Ohne jegliche Vorankündigung steht die Boyband plötzlich nur noch zu viert auf der Bühne.