Verena Kerth privat: Nach Alkoholkonsum von Marc Terenzi will sie DIESEN Mann

Im TV ist Verena Kerth keine Fremde. Ob als Moderatorin oder Teilnehmerin – Verena Kerth lässt sich bei diversen TV-Shows gerne blicken. Während Verena Kerth für Sat1 verschiedene Schlager-Sendungen moderiert, zieht es sie bei „Promi Shopping Queen“, im „Dschungelcamp“ und „Promi Big Brother“ mitten ins Geschehen. Auch als Model stand Verena Kerth schon einige Male vor der Kamera. Doch wie tickt Verena Kerth privat, wenn sie nicht gerade im Rampenlicht steht?

Dass bei Verena Kerth privat nicht alles rosig ist, lässt der ein oder andere Skandal vermuten. Denn von negativen Schlagzeilen ist die Moderatorin immer wieder betroffen – vor allem in Bezug auf ihre Männer. Während der eine Partner der Moderatorin den ultimativen Karriere-Boost beschert, erleidet Verena Kerth in ihrer Beziehung mit Marc Terenzi privat großes Unglück. Was es mit Verena Kerths Liebes-Fiasko auf sich hat, verraten wir dir.

Verena Kerth privat: Skandal mit Oliver Kahn brachte sie ins Rampenlicht

Ein großer Skandal beförderte die Moderatorin Verena Kerth ins Rampenlicht. Neben ihrer Ausbildung zur Management-Assistentin arbeitete Verena Kerth privat in der Münchener Promidisco „P1“. Wo sollte man nicht besser einen Mann treffen, als in einem Nachtclub? Verena Kerth lernte 2003 den Profi-Fußballer Oliver Kahn in der Disco kennen. Doch der Skandal ereignete sich nicht etwa auf der Tanzfläche, sondern erst später. Für Verena Kerth ließ Oliver Kahn seine schwangere Ehefrau Simone sitzen – auch der Altersunterschied von 13 Jahren spielte keine Rolle. Zusammen zeigte sich das Paar in der Öffentlichkeit und Verena Kerth schaffte es ins TV.

Die Beziehung zwischen Verena Kerth und Oliver Kahn fand 2008 ihr Ende. Ein Jahr später kam die Moderatorin mit dem Filmproduzenten Martin Krug zusammen und blieb vier Jahre an seiner Seite. Nach einer längeren Single-Pause ließ sich Verena Kerth privat auf den Sänger Marc Terenzi ein, der zuvor mit Sarah Connor zusammen war. Marc Terenzi machte ihr sogar einen Heiratsantrag, nachdem Verena Kerth in der 16. Staffel bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ ausgeschieden war. Das Vermögen von Verena Kerth wird übrigens von „dasvermoegen.com“ auf 1,1 Millionen Euro geschätzt.

2024 wagte sie sich dann erneut in ein großes TV-Format und nahm an der Sat. 1-Show „Promi Big Brother“ teil. Dort konnte Verena Kerth aber nur bedingt überzeugen und schied zusammen mit Bea Peters bereits in Folge acht der Show aus. Es war die erste Sendung, in der Bewohner das „Promi Big Brother“ verlassen mussten. Im Jahr 2025 war sie dann bei einem ganz anderen Format zu sehen: Sie nahm an „The 50 “ teil. Bei der Show von Amazon Prime konnte Verena Kerth allerdings nicht viel Sendezeit ergattern, sondern musste das Format bereits als eine der ersten in Folge drei verlassen.

Schon gewusst? Im Jahr 2013 zeigte sich Verena Kerth nackt im deutschen Playboy.

Privat krachte es zwischen Verena Kerth und Marc Terenzi gewaltig. Foto: IMAGO/Torsten Helmke

Nach Heiratsantrag folgt Schlägerei? Wie die Beziehung von Marc Terenzi und Verena Kerth WIRKLICH war

In der Beziehung von Verena Kerth und Marc Terenzi folgte alles Schlag auf Schlag. Mitte 2022 kamen Marc Terenzi und Verena Kerth zusammen, bevor die Moderatorin ins „Dschungelcamp“ zog. Zuvor waren der Sänger und die Moderatorin 24 Jahre befreundet gewesen. Nur nach einem halben Jahr Beziehung machte Marc Terenzi Verena Kerth einen Heiratsantrag. Bevor die Moderatorin an Tag acht als erste Kandidatin aus dem Dschungelcamp ging, sprach sie davon, ihren besten Freund heiraten zu wollen. An ihrem 40. Geburtstag verkündete Verena Kerth, privat im absoluten Baby-Fieber zu sein – doch zu gemeinsamen Kindern von Marc Terenzi und Verena Kerth sollte es nicht kommen.

Während der Beziehung zwischen Marc Terenzi und Verena Kerth kam es zu negativen Schlagzeilen und dem Vorwurf, der Sänger habe einer 15-Jährigen an den Po gefasst und anzügliche Nachrichten verschickt. Nach wenigen Minuten im Gericht wurde Marc Terenzi für unschuldig erklärt – Verena Kerth nannte die Vorwürfe eine „absolute Lüge“. Das Liebes-Aus zwischen Sänger Marc Terenzi und Moderatorin Verena Kerth folgte im Juli 2024. Im Interview mit „Bild“ erklärt Verena Kerth die Beziehung für eine absolut schlimme Zeit: „Er war mittags schon betrunken und hat die ganze Wohnung kaputt geschlagen […] Und ich wusste, wenn er jetzt geht, dass ich ihn nicht mehr zurückkommen lasse.“

Nach Trennung von Marc Terenzi: Verena Kerth will einen ganz anderen Mann

Die Trennung von Marc Terenzi hat Verena Kerth sichtlich geprägt. Nicht nur Alkoholkonsum, sondern auch körperliche Gewalt soll ein Thema gewesen sein. Nachdem sich Marc Terenzi in eine Berliner Suchtklinik einweisen ließ, regierte die Moderatorin auf seinen Vorwurf, eine „Männerschlägerin“ zu sein. Es gäbe laufende Ermittlungen – aber nicht gegen sie. Für Verena Kerth ist klar: Privat will sie einen ganz anderen Mann. Am besten jemanden, der sich nicht in der Öffentlichkeit befindet. Doch mit wem ist Verena Kerth zusammen?

Privat teilt die 178 cm große Verena Kerth auf Instagram sexy Fotos in High Heels und mit viel Haut. Für eine Nacht bietet Claudia Obert ihr in den Kommentaren 20.000 Euro – ein Witz unter Freunden. Für die Beziehung zwischen Marc Terenzi und Verena Kerth hatte sie privat nie viel übrig, sogar zur Trennung geraten. Auf dem Oktoberfest flirtete Verena Kerth dann mit Oliver Pocher. Zuvor sah man Verena Kerth auf der Reeperbahn mit einem Fremden knutschen, der laut „Bild“ ein Mitglied der Hells Angels ist. Verena Kerth bezeichnete ihn nur als einen „guten Freund“.

