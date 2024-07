Marc Terenzi und Verena Kerth: Alles aus! „Wir sind seit längerem kein Paar mehr“

Liebes-Aus bei Marc Terenzi und Verena Kerth!

Schon seit Längerem spekulieren die Fans, ob Marc Terenzi und Verena Kerth wohl noch ein Paar sind oder nicht. Nun nimmt ausgerechnet die 43-Jährige das Ruder selbst in die Hand und macht die Trennung auf Instagram öffentlich. Ihre Worte lassen dabei tief blicken.

Marc Terenzi und Verena Kerth waren verlobt

Seit September 2022 Marc Terenzi und Verena Kerth offiziell zusammen. Vorher verband die beiden stolze 22 Jahre Freundschaft. Nachdem aus dieser dann irgendwann Liebe wurde, ging alles ganz schnell. Wir erinnern uns beispielsweise an den tränenreichen Heiratsantrag am australischen Strand, nachdem Verena Kerth das Camp verließ.

Doch so schnell wie alles angefangen hat, endete es dann leider auch wieder. Auf Instagram meldet sich Verena Kerth nun zu Wort und bestätigt das, was so viele bereits vermutet hatten. „Wo Rauch ist, ist auch Feuer. Stimmt schon. Marc und ich hatten unübersehbar eine harte Zeit und sind bereits seit längerem kein Paar mehr. Damit ist es jetzt offiziell raus und wir können die Spekulationen einstellen“, schreibt sie. Und das war noch nicht alles.

„Ich brauchte etwas Abstand“

In dem Statement erklärt die Ex-Dschungelcamperin, wieso sie so lange zu dem Thema geschwiegen hat. „Ich brauchte etwas Abstand, um mich neu zu ordnen. Die vergangenen knapp zwei Jahre waren eine verrückte Achterbahnfahrt, die mir psychisch viel abverlangt hat. Es wird noch dauern, bis ich all das, was passiert ist, wirklich verarbeitet habe, aber loszulassen war ein erster, sehr heilsamer Schritt“, heißt es.

Abschließend schreibt Verena Kerth: „Im Moment bin ich einfach nur froh, mein eigenes Leben zurückzuhaben.“ Marc Terenzi hat sich zu den Neuigkeiten bislang nicht geäußert. Bleibt abzuwarten, was er zu dem Ganzen zu sagen hat.