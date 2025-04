Formel 1: Hamilton-Schock – jetzt gibt es keine Zweifel mehr

Mercedes ohne Lewis Hamilton – kann das überhaupt funktionieren? Diese Frage stellte sich die Formel 1 quasi das gesamte Jahr 2024. Immerhin hatte der Brite schon vor der letzten Saison angekündigt, den Rennstall zu verlassen.

Zu dieser Saison war es dann so weit. Hamilton fährt seither in Ferrari-Rot, während Mercedes erstmals seit zwölf Jahren ohne den Rekordweltmeister der Formel 1 auskommen muss. Doch das bisherige Ergebnis dürfte Hamilton so gar nicht schmecken.

Formel 1: Hamilton strauchelt

Und das hat gleich mehrere Gründe. Zum einen kommt der mittlerweile Ex-Mercedes-Fahrer bei seinem neuen Team nicht so richtig in die Gänge. Zwar konnte sich Hamilton beim Sprint in China völlig überraschend den Sieg sichern. Doch abseits dessen läuft es bisher so gar nicht.

++ Interessant: Star-Horror wiederholt sich – F1-Fans in panischer Sorge ++

In bisher jedem Rennen musste er sich seinem Teamkollegen Charles Leclerc geschlagen geben. Seine beste Platzierung war bisher ein fünfter Platz in Bahrain. In der Fahrerwertung rangiert Lewis Hamilton auf einem enttäuschenden siebten Platz. Vom achten Titel in der Formel 1 ist er also auch bei Ferrari weit entfernt.

Mercedes streut Salz in die Wunde

Zusätzlich streut sein ehemaliger Rennstall bisher in aller Regelmäßigkeit Salz in die Wunden des 40-Jährigen. Nicht, dass einer der beiden Mercedes-Fahrer George Russell und Kimi Antonelli ein Wörtchen im Kampf um den WM-Titel mitsprechen würde.

Doch als Gesamtkonstrukt funktionieren die Silberpfeile aktuell ziemlich gut. Hinter den drei Alpha-Fahrern Oscar Piastri, Lando Norris und Max Verstappen (hier mehr zum Weltmeister lesen) ist Russell „Best of the Rest“. Schon drei Mal raste er in dieser Saison aufs Podium.

Mehr Nachrichten liest du hier:

Und weil Rookie Antonelli auf Anhieb mit dem Druck der Formel 1 klarkommt, kommt Mercedes in den ersten fünf Rennen insgesamt schon auf 111 Punkte. Das sind mehr als doppelt so viele Punkte wie im vergangenen Jahr MIT Lewis Hamilton. In der Konstrukteurswertung bringt das den Silberpfeilen Platz zwei – und Hamilton die bittere Gewissheit, dass sich sein Wechsel bisher nur für sein Ex-Team ausgezahlt hat.