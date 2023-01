„Dschungelcamp“: Verena Kerth bekommt Heirats-Antrag im TV – „Peinliche Inszenierung“

Verena Kerth flog als erste Kandidatin aus dem „Dschungelcamp“. Doch allzu lange traurig über ihren Exit dürfte die 41-Jährige nicht gewesen sein: Nach dem Auszug ging Freund Marc Terenzi (44) vor ihr auf die Knie – vor laufenden Kameras! Doch bei vielen Zuschauern kam der Heirats-Antrag überhaupt nicht gut an.

Sie hat „Ja“ gesagt! Verena Kerth und Marc Terenzi haben sich verlobt – ganz romantisch vor einer malerischen Strandkulisse in Australien. In einem hellen Anzug gekleidet fiel der Sänger vor seiner Verena nach ihrem „Dschungelcamp“-Aus auf die Knie. Und die konnte ihr Glück kaum fassen. „Das ist ein Spaß jetzt, oder?“ Doch nein, Terenzi meint es wirklich ernst mit seiner Verena!

„Dschungelcamp“: Fans werfen dem Paar eine Show vor

So groß die Freude bei Verena Kerth war – bei vielen Fans kam der TV-Heirats-Antrag allerdings alles andere als gut an. „Unfassbar Fake. Wer glaubt, dass diese Beziehung echt ist, hat Null Menschenkenntnis“, schreibt eine Frau auf Instagram. „Was eine peinliche Inszenierung! Das war so schlecht, das kann man gar nicht ernst nehmen“, heißt es von einer weiteren Person. „Wie furchtbar muss es sein, unter diesen Umständen einen Antrag zu bekommen, um die mediale Chance zu nutzen. So vorhersehbar und erzwungen – schade, um solch einen besonderen Moment“, heißt es weiterhin.

Weitere Zuschauer-Kommentare:

„Was für ein schlechtes Schmierentheater. Das kauft denen doch keiner ab.“

„Das ist schon jetzt der unangenehmste TV-Moment 2023. Außerdem war das zu 100 Prozent abgesprochen – egal, wann sie raus wäre.“

„Sowas von cringe.“

Doch einige Fans gratulierten dem Paar auch zu seiner Verlobung: „Alles andere mal beiseite, herzlichen Glückwunsch“ und „Der Antrag war wunderschön! Ich freue mich so sehr für Euch!“, heißt es unter anderem auf Instagram.

Das Paar ist erst seit einigen Monaten zusammen, machte im Herbst letzten Jahres seine Beziehung öffentlich. Nun machen Verena und Marc also Nägel mit Köpfen. Auch im „Dschungelcamp“ sprach Verena Kerth immer wieder ganz offen über eine mögliche Hochzeit. Marc Terenzi hörte da wohl ganz genau hin.

Weitere Nachrichten:

Man darf gespannt sein, ob dieses Liebesglück tatsächlich für immer ist. Für Verena Kerth wäre es die erste Ehe. Marc Terenzi war bereits von 2004 bis 2010 mit Sängerin Sarah Connor verheiratet.