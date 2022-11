„Promi Big Brother“: Hohn und Spott für Jay Khan – emotionale Beichte sorgt für Lacher

Am Freitagabend (18. November) feiert „Promi Big Brother“ den Start der großen Jubiläumsstaffel. Die Liste der mehr oder weniger bekannten Kandidaten ist lang. Während einige der Anwesenden, wie Internet-Star Jeremy Fragrance, erst noch eine ausführliche Beschreibung brauchen, sind andere bereits fest etabliert im Trash-TV-Universum.

Einer von ihnen ist Ex-Boyband-Mitglied Jay Khan. Der Sänger wurde als Mitglied von US5 bekannt, machte sich aber auch mit seinem Auftritt im Dschungelcamp einen Namen. 2011 bändelte er hier mit Camp-Kollegin Indira Weiss an. Jahre später stellte sich die Liebelei im Camp als Fake raus. Bei „Promi Big Brother“ will er jetzt anscheinend einen Neustart wagen und sich von einer ganz neuen Seite präsentieren. Aber schon sein erster Versuch geht mächtig daneben.

„Promi Big Brother“: Jay Khan macht Namens-Beichte

Dass eingesperrt auf begrenztem Wohnraum mal pikante Geheimnisse ans Licht kommen, wissen Fans der Sat.1-Show bereits. Dass man aber gleich beim Einzug mit einem Geständnis auf dem „Promi Big Brother“-Beichtstuhl Platz nimmt, ist doch etwas ungewöhnlich.

Für Jay Khan allerdings kein Grund, es nicht zu tun. Und deshalb verrät er geheimnisvoll: „Was die wenigsten wahrscheinlich wissen – mein leiblicher Name ist Tarek.“ Dann wird es so richtig emotional, denn der Sänger erzählt, dass er auf das Drängen seines alten Managers hin den Künstlernamen Jay annahm.

„Promi Big Brother“: Jay Khan sorgt unabsichtlich für Lacher

Eine Beichte, die es in sich hat – denkt anscheinend Tarek alias Jay Khan. Auf Twitter sucht man allerdings vergeblich nach Mitgefühl. Für seine Geschichte bekommt der Sänger jede Menge Hohn ab. „Tarek?! Hmmm, ich weiß nicht, ob man das so glauben kann“, „Wieso sagst du nicht, dass du jetzt Tarek heißt? Keiner hindert dich. Komische traurige Backstory“, „Direkt in den ersten Minuten haut er so einen Kracher raus. Jay heißt eigentlich gar nicht Jay. Ich glaube es kaum“, sind nur einige der Kommentare.

Nach der Liebeslüge aus dem Dschungel hat der Sänger seine Glaubwürdigkeit anscheinend bei vielen verloren. Aber nicht nur sein Name sorgt für Gesprächsstoff, sondern auch seine Beziehung. Offiziell ist Jay Khan nämlich nach eigenen Aussagen vergeben. Wie lange das noch der Fall ist, ist allerdings fraglich, wenn man hört, was der Musiker auf die Aussage „Warte mal ab, in wen du dich diesmal verliebst“, sagt. Seine Antwort: „Who knows“, wer weiß.

„Promi Big Brother“ läuft täglich live ab 20.15 Uhr im TV und online im Stream auf Joyn und zeigt, wie prominente Kandidatinnen und Kandidaten um 100.000 Euro Preisgeld kämpfen.