„Fernsehgarten“ (ZDF): Auftritt sorgt für pure Enttäuschung – „Musikschrott!“

Der Sonntag (25.05.) steht beim ZDF-„Fernsehgarten“ ganz im Zeichen des Schlagers. Stars wie Vincent Gross, Hans Sigl, Tim Peters und viele mehr besuchen Andrea Kiewel alias Kiwi am Lerchenberg in Mainz. Alle Plätze snd restlos ausverkauft – rund 5000 Zuschauer freuen sich auf eine Mittag voller Stimmung, Humor und vor allem natürlich jeder Menge guter Musik!

Auch diesmal dürfen sich die Fans auf eine bunte Mischung aus Musik, Tanz, Comedy, aber auch Spiele und Koch-Tipps freuen. Das Highlight für viele: Der Auftritt der „Höhner“! Doch statt großer Begeisterung herrschte nach ihrem Auftritt pure Enttäuschung!

Fernsehgarten kann trotz Darts-Edition nicht überzeugen

Diese Ausgabe findet unter dem Motto „SchlagerDARTen“ statt. Die Schlagerfans werden so zugleich in die faszinierende Welt des Darts eingeführt. Auch die prominenten Gäste wurden sofort ins kalte Wasser geschmissen: Beni („OIMARA“) und Sonia Liebling traten gemeinsam als Team gegen Vincent Gross und Ella Endlich an! In einem spannenden Kopf-an-Kopf-Rennen konnten sich Beni und Sonia schlussendlich aber mit einer knappen Führung im „Heli Darts“ durchsetzen.

Die Freude seitens der Zuschauer hielt sich jedoch in Grenzen. Vor allem der Auftritt der sonst sehr beliebten „Höhner“ sorgte gerade bei den Zuschauern vor den TV-Bildschirmen für eine herbe Enttäuschung. Sogar so sehr, dass mehrere X-Nutzer dem angekündigten Gewitter entgegenfiebern in der Hoffnung, dass der Fernsehgarten frühzeitig beendet werden muss. „Hier ein Regenguss nach dem anderen. Warum nicht in Mainz?“ und „Warum kann nicht plötzlich ein heftiges Gewitter aufziehen?“, lauten nur ein paar dieser Kommentare.

Fans sind maßlos enttäuscht von den „Höhnern“

Die Fans sind fassungslos. Viele haben sich zumindest bei dem Auftritt der „Höhner“ einen Höhepunkt der „Fernsehgarten“-Ausgabe erhofft – Pustekuchen! Neben dem Auftritt Rick Arena war auch der Auftritt der Kult-Band aus Sicht der Zuschauer ein Desaster. Grund dafür ist aus ihrer Sicht die völlige Neubesetzung der Band:

„Die Höhner sind auch nicht mehr das was sie mal waren bei dem halben Personalwechsel!“

„Ist das grausam. Musikschrott!“

„Ist das Höhner mit dem neuen Sänger? Hätten die sich mal besser aufgelöst!“

„Jaja, alt werden schön und gut, aber ernsthaft, ich hab ein Problem, wenn eine Band bis auf ein Mitglied komplett ausgetauscht wird und trotzdem den Namen behält. Ohne Krautmacher sind es keine Höhner!“

„Der neue Frontmann kennt die Texte noch nicht und verpasst seinen Einsatz!“

„Das sind nicht die „Höhner“ , das sind die “ gerupften Gockel“!“

Der ZDF-Fernsehgarten gehört zu den beliebtesten Sendungen im deutschen TV. Im Sommer 2025 läuft die Show ab 12 Uhr sonntags im ZDF.