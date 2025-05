„Fernsehgarten“: Fans sind fassungslos – „Ist das FSK 18?“

Seit einiger Zeit ist die neue „Fernsehgarten“-Saison im ZDF gestartet und wie immer steht Moderatorin Andrew Kiewel, genannt „Kiwi“, im Mittelpunkt der Show. Bereits seit 2014 ist sie Gastgeberin der zweistündigen Live-Show und zeigt dabei oft ihre spontane und lebhafte Art.

Während die Moderatorin in der Vergangenheit schon häufiger in der Kritik stand, bekommt am Sonntag (25. Mai) jemand anders sein Fett weg! Da in dieser Ausgabe alles unter dem Motto „Darts“ steht, folgt nach einer musikalischen Einlage nun immer eine Form von Darts, worin sich die prominenten Teilnehmer beweisen müssen. Vor allem für die Namensgebung dieser spielerischen Einheiten erntet es bei den Fans mächtig Kritik!

Fernsehgarten. Fans sind fassungslos

Die Teams lauten wie folgt: Beni (von OIMARA) spielt gemeinsam mit Sonia Liebing gegen Vincent Groß und Ella Endlich. Zuerst gibt es eine kleine Probestunde gemeinsam mit Profi-Dart-Spieler Max „Maximiser“ Hopp. Anschließend geht es ans Eingemachte – beide Teams duellieren sich in verschiedenen Abwandlungen des klassischen Dart-Spiels.

Die gewählten Namen missfallen den Zuschauern dabei auf ganzer Linie. Das erste Spiel nennt sich nämlich „Blasrohr-Dart“. Der Hintergrund ist eigentlich völlig banal: Statt einfach auf die Scheibe zu werfen, müssen die Kandidaten ihre Pfeile mittels eines Blasrohrs auf die Scheibe pusten. Die Wortwahl erachten viele Fans jedoch als sehr unpassend in Anbetracht der jüngeren Zuschauer. Auch der Name „Speed-Darting“ in Anlehnung an das „Speed-Dating“ sorgt für Unverständnis.

Fernsehgarten: „Blasrohr-Dart“ sorgt für wütende Zuschauer

Vor allem das „Blasrohr-Dart“ sorgte bei den Zuschauern vor den TV-Bildschirmen für ordentlich Gesprächsbedarf. Sie sind der Meinung, dass eine solche Namensgebung in einer familienfreundlichen Sendung mit auch jungen Zuschauern und Besuchern absolut fehl am Platz ist. Ihrem Ärger machen sie auf X (ehemals Twitter) Luft:

„Die fanden sich selbst super lustig als sie auf „Blasrohr-Dart“ gekommen sind!“

„Heute wird zu viel geblasen!“

„Es wird durch das Blasrohr geblasen? Ist das wirklich eine Sendung, die Sonntagsmittags im Öffentlichen Fernsehen laufen darf?“

„Im Fernsehgarten wird heute geblasen… Ist das der FSK18?!“

„Erst Mittag und es ging schon ums Blasen. Der Fernsehgarten dreht wieder auf!“

Der ZDF-Fernsehgarten gehört zu den beliebtesten Sendungen im deutschen TV. Im Sommer 2025 läuft die Show ab 12 Uhr sonntags im ZDF.