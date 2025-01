Sarah Connor griff Ex Marc Terenzi unter die Arme – „Sie hat die Klinik bezahlt“

Hinter Sänger Marc Terenzi (46) liegt ein schweres Jahr, das von psychischer Not, Suchtproblemen und einem Aufenthalt in einer Entzugsklinik geprägt war. Dennoch war er niemals alleine und konnte bedingungslos auf sein näheres Umfeld zählen. So erhielt er emotionale Unterstützung von seiner Ex-Frau Sarah Connor und ihrem Mann Florian.

In der Sat 1-Doku „Über Geld spricht man doch“ gab Marc Terenzi nun Einblicke in seine momentane finanzielle Situation. Dabei kam ein überraschendes Detail ans Licht: Sarah Connor soll ihm während seiner Krise auch finanziell unter die Arme gegriffen haben.

Sarah Connor half Marc Terenzi in seiner dunklen Zeit

Der ehemalige Dschungelamp-Teilnehmer gesteht: „Es stimmt, dass Sarah die Klinik bezahlt hat. Bei meinen Finanzen habe ich über die Jahre immer Fehler gemacht.“ Aktuell verfüge er nach eigenen Angaben über keinerlei finanzielle Mittel und trage eine Schuldenlast von 20.000 bis 30.000 Euro mit sich.

Dennoch verfolgt er konkrete Ziele und Pläne für die Zukunft. So steht es für ihn im Vordergrund seine finanzielle Not zu überwinden. Dies soll mit der Eröffnung eines Eiscafés gelingen. Dieses Projekt müsse er auch nicht alleine angehen, da ihn sein Manager finanziell unterstützt. Darüber hinaus würde er ihm sogar kostenlos eine Wohnung auf der Baleareninsel Mallorca zur Verfügung stellen.