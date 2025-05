Verena Kerth: Nach Freispruch von Marc Terenzi – „Sehr schmerzhaft für mich“

Drama um Marc Terenzi (46) und Verena Kerth (43)! Der Sänger wurde im Prozess um Körperverletzung freigesprochen. Die Vorwürfe? Angeblich soll er seine Ex-Verlobte unter Alkoholeinfluss attackiert haben. Doch das Gericht entschied: Freispruch!

Verena meldet sich kurz nach dem Urteil auf Instagram. „Die Staatsanwaltschaft hatte meinen Ex-Partner angeklagt. Jeder, der schon mal in einer Beziehung mit jemandem mit Alkoholproblemen festgesteckt hat, weiß, was das für eine emotionale Achterbahn ist“ gesteht sie. Dabei sei sei durch die Hölle gegangen.

Verena Kerth will abschließen

„Alles heute Vormittag nochmal aufleben zu lassen, war sehr schmerzhaft für mich. Aber nun ist es endgültig vorbei“, freut sich die Moderatorin. „Ich bin dankbar, dass dieses Kapitel nun endlich abgeschlossen ist. Für mich beginnt jetzt ein neuer Lebensabschnitt, auf den ich mich freue.“

Auch Marc hatte schwere Vorwürfe gegen Verena. Er behauptet laut „t-online“ vor Gericht: „Sie hat mich in unserer Beziehung immer wieder geschlagen.“ Ein Streit im Hotel endete angeblich mit einem abgerissenen Fingernagel.

Verena beschreibt die Situation anders: Marc sei eifersüchtig und aggressiv gewesen. Er habe sie zu Boden gebracht, Schürfwunden inklusive. „Um sich geschlagen“ habe sie laut eigenen Aussagen nur, um sich zu wehren. „Er hat gesagt, er möchte mich vom Balkon werfen. Ich hatte Todesangst“, so Kerth unter Tränen laut RTL.

„Wir können nicht mit der erforderlichen Sicherheit klären, ob das passiert ist“, so Richterin Lena Dammann (41) und entschied im Zweifel für Marc. Beide lebten in einer „toxischen Beziehung“, in der sich beide verletzten. Am Ende stehen beide als Verlierer da.

Die Staatsanwaltschaft und Verteidigung plädierten auf Freispruch. Ein „gegenseitiges Gerangel“, dessen Details nicht mehr aufzuklären sind.