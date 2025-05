Kate Middleton: Emotionales Treffen! Dafür bricht sie sogar das royale Protokoll

Kate Middleton (43) sorgte bei einer Gartenparty im Buckingham-Palast für einen ganz besonderen Moment: Die Herzogin von Cambridge traf Steven Frank (89), einen Holocaust-Überlebenden.

Sie hatte ihn vor fünf Jahren für ihr Fotoprojekt „Generations: Portraits of Holocaust Survivors“ porträtiert. Doch was verbindet die Prinzessin so tief mit dem inzwischen 89-Jährigen? Warum verlief das Wiedersehen so emotional?

Kate Middleton war spürbar gerührt

Steven Frank überlebte als Kind mehrere Konzentrationslager. Sein Vater wurde von den Nazis ermordet. Die Familie überlebte dank der Stärke seiner Mutter – und einer alten Pfanne.

Aus ein paar Brotkrumen und heißem Wasser machte sie eine Paste, um ihre Kinder zu ernähren. „Sie gab uns jeden Tag einen Löffel. Das hat uns am Leben gehalten“, berichtete Steven Frank.

Diese Pfanne hielt er auch auf dem Foto, das Kate Middleton 2020 von ihm machte. Jetzt standen sich beide wieder gegenüber und lagen sich gerührt in den Armen. „Ich fühle mich, als wären wir alte Freunde. Schön, Sie wiederzusehen“, zeigte sich die 43-Jährige überwältigt.

Sie schaut zu Steven Frank und Yvonne Bernstein auf

Die Herzogin von Cornwall hatte Steven und auch Yvonne Bernstein (87) damals für ihre Ausstellung „Generations: Portraits of Holocaust Survivors“ fotografiert. Beide wurden gemeinsam mit ihren Enkelinnen im Kensington-Palast abgelichtet.

Die Princess of Wales wird diese Begegnung wohl niemals vergessen. „Trotz des unfassbaren Traumas am Anfang ihres Lebens sind sie zwei der lebensbejahendsten Menschen, die ich je kennenlernen durfte“, beschrieb sie ihr gemeinsames Treffen.

Auch Yvonne Bernstein war beim Empfang im Palast dabei. Kate erkannte sie sofort, umarmte sie herzlich und brach damit sogar das Protokoll der Royals. Denn normalerweise sieht das Umarmungen oder dergleichen bei öffentlichen Besuchen nicht vor. Sie sagte ergriffen: „Es ist so ein Vergnügen, eine alte Freundin zu sehen.“

Für Kate Middleton, die ihre Uni-Arbeit über Kinderfotografie schrieb, war das Projekt eine echte Herzensangelegenheit. Die Bilder sind heute im Imperial War Museum zu sehen. Sie dienen als Mahnung und als Zeichen der Hoffnung für kommende Generationen.