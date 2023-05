„Let’s Dance“: Massimo mit irrer Idee für „Profi-Challenge“ – „Gabs so noch nie“

Das Finale von „Let’s Dance“ liegt bereits einige Tage zurück – doch so ganz müssen die Fans der RTL-Tanzshow noch nicht Abschied nehmen von den Profi-Tänzern und der Jury rund um Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge Gonzáles.

Denn bevor es in die Tanzpause geht, geben die Profis bei der „Let’s Dance Profi-Challenge“ noch einmal alles. Und Tänzer Massimo Sinató hat für die Show etwas Großes angekündigt.

„Let’s Dance“: Änderung bei der „Profi-Challenge“

Schon seit einigen Jahren gehört die „Profi-Challenge“ zu „Let’s Dance“ einfach dazu. Das ist die Show, in der das Parkett nur den Profis gehört. Und in diesem Jahr gibt es gleich mehrere Neuerungen, auf die sich die Fans freuen können!

Denn RTL hat zum ersten Mal die Paare ausgelost. Heißt: Einige, die heute zusammen auf der Tanzfläche stehen, haben vorher noch nie zusammen getanzt. Miteinander tanzen dürfen unter anderem Christian Polanc und Patricija Ionel, Vadim Garbuzov und Andrzej Cibis und Massimo Sinató und Mariia Maksina. Sie alle zeigen in diesem Jahr aber nicht nur eine Choreo, sondern dürfen gleich zwei Mal ran.

Denn erstmalig gibt es einen Zwischenentscheid, wie RTL mitteilt. In der zweiten Runde tanzen alle Paare zum Song „Higher“ von Michael Bublé – die Choreografie ist dabei ganz ihnen überlassen. Und apropos Choreografie, da haben sich Massimo Sinató und Mariia Maksina etwas ganz Besonderes einfallen lassen.

„Let’s Dance“-Star Massimo mit irrer Idee

Das Motto des Tanzpaares: „El Juego del Fuego!“ Mit einer Mischung aus Paso Doble, Salsa, Flamenco, Samba und Freestyle zu „Ameska“ von Taalbi Brothers wollen die beiden etwas Einzigartiges auf die Bühne bringen. „Das ist eine neue Fusion von Zirkusartistik und Tanzen“, verrät Massimo kurz vor der Liveshow in einem Instagram-Stream. „Das gab es so eigentlich noch nie in Deutschland und im deutschen Fernsehen, wir haben das kreiert“, verrät er. Und er sei froh, dass Mariia das mit ihm durchziehen will. „Ich bin sehr froh, dass diese junge Dame den Wahnsinn mit mir mitmacht.“

Die Zuschauer dürfen also gespannt sein, was die beiden da aufs Parkett bringen werden. Ob sie am Ende als Sieger aus der Show gehen? Das bleibt offen.