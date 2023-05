„Let’s Dance“-Star Joachim Llambi: Ausgerechnet im ZDF bekennt er Farbe

Eigentlich schlägt sein Herz ja blau und weiß. Doch an diesem Wochenende schien „Let’s Dance“-Juror Joachim Llambi mal eine Ausnahme machen zu wollen. Ja, es war ein sicherlich anstrengendes Wochenende für den 58-Jährigen. Am Freitag noch musste Joachim Llambi im Finale der RTL-Tanzshow „Let’s Dance“ mitentscheiden, wer denn in diesem Jahr den Titel „Dancing Star“ tragen darf, am Sonntag war der gebürtige Duisburger dann bereits in Mainz und assistierte „Fernsehgarten“-Moderatorin Andrea ‚Kiwi‘ Kiewel.

Was besonders in der neuesten Ausgabe der ZDF-Kultsendung auffiel: „Let’s Dance“-Juror Joachim Llambi hatte sich ordentlich in Schale geworfen. Gut, in Sack und Asche sieht man den RTL-Moderator selten, doch farblich derart extravagant dann doch eher weniger.

„Let’s Dance“-Star Joachim Llambi bekennt Farbe

Und besonders den Fans von Borussia Dortmund dürfte der Look von Joachim Llambi gefallen haben. Zum gelben Anzug hatte sich der 58-Jährige nämlich für ein schwarzes Shirt entschieden. BVB-Look zum Saisonfinale?

Joachim Llambi kam in BVB-Farben zum „Fernsehgarten“. Foto: Screenshot ZDF

Schließlich können die Borussen aus Dortmund nach dem Patzer der Bayern am Samstag (20. Mai 2023) gegen Leipzig wieder aus eigener Hand Meister werden. Mit einem Sieg gegen den FC Augsburg wäre der BVB einen Spieltag vor dem Meisterfinale wieder auf Titelkurs.

+++ „Let’s Dance“: Boris Becker meldet sich kurz vorm Finale – „Zum Kotzen“ +++

Drückt Joachim Llambi dem BVB die Daumen?

Ob Joachim Llambi das in seiner Mode-Auswahl bedacht hat? Er sei ein „sehr farborientierter Mensch“, berichtete der zwar zu Beginn des „Fernsehgartens“, der in dieser Woche unter dem Motto 80er und 90er stand. Ob er damit aber die Borussen in ihrem wichtigen Spiel gegen Augsburg unterstützen wollte, verriet er nicht.

Mehr Nachrichten:

Sei es drum. Schaden kann es sicher nicht. Und Unterstützung kann der BVB um 17.30 Uhr wohl von allen Seiten gebrauchen, damit die Chance gewahrt wird, dass die Schale endlich mal wieder nach Dortmund wandert. Alle Infos zum aktuellen „Fernsehgarten“ bekommst du hier.