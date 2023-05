„Let’s Dance“: Boris Becker meldet sich kurz vorm Finale – „Zum Kotzen“

Am Freitagabend (19. Mai 2023) ist es nun endlich so weit. Das große Finale von „Let’s Dance“ steht an. In Köln dabei sind noch Influencerin Julia Beautx, Ex-Profi-Kunstturner Philipp Boy und Model Anna Ermakova. Die war vor allem vor den ersten Auftritten auf dem RTL-Parkett besonders dadurch aufgefallen, dass sie ihrerseits die Tochter von Ex-Tennisstar Boris Becker ist.

Das sollte sich aber von Show zu Show legen. Anna und ihr Tanzpartner Valentin Lusin mauserten sich zum Lieblingspaar der Jury und zum absoluten Topfavoriten für das „Let’s Dance“-Finale des Jahres 2023.

Boris Becker meldet sich vor dem „Let’s Dance“-Finale

Klar, dass auch Papa Boris kurz vor dem entscheidenden Auftritt noch einmal Glückwünsche ans Töchterlein sendet. Auf Instagram nahm Becker eine kurze Videobotschaft für seinen Nachwuchs auf.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

„Liebe Anna, heute ist dein großer Tag. Und ganz Deutschland fiebert mit dir mit. Und egal wie es ausgehen wird, die Herzen der Deutschen hast du schon erobert, und zwar im Sturm. Dein Talent, deine Disziplin, deine Leistung und noch mehr deine Persönlichkeit ist hervorragend. Und ich könnte stolzer nicht sein. Für die große Final-Liveshow von „Let’s Dance“ heute Abend wünsche ich dir und Valentin minimalste Ablenkung und maximalen Erfolg. Ich freue mich darauf, dich abseits des Scheinwerferlichtes bald wiederzusehen. Alle Daumen sind gedrückt, dein Papa“, heißt es von Boris dort.

+++ „Let’s Dance“: RTL-Zuschauer fassungslos – „Alptraum des Abends“ +++

Anna Ermakova tanzt bei „Let’s Dance“ um den Sieg

Doch bei vielen Fans kommt der Auftritt gar nicht gut an. „Der Typ hat wirklich nix – absolut nix – dazugelernt. Wenn es dir auch nur ansatzweise etwas bedeuten würde, wärst du heute Abend da“, heißt es beispielsweise in den Kommentaren bei Instagram. Ein anderer ergänzt: „Ich hätte es auch schön gefunden, wenn Boris heute bei dem großen Abend von Anna dabei wäre.“ Doch es gibt auch Gegenstimmen, die Boris Becker in Schutz nehmen.

Mehr Nachrichten:

„Was manche für Kommentare abgeben – zum Kotzen. Kehrt vor eurer eigenen Tür oder sind eure Besen zu klein?“, heißt es beispielsweise. Oder: „Liebe Worte von dir, Boris.“