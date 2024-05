„Let’s Dance“-Star Joachim Llambi gibt sich geschlagen – „Die komplette Führungsetage austauschen“

Er ist seit der ersten Stunde von „Let’s Dance“ mit dabei: der gefürchtete Juror Joachim Llambi. Neben dem Tanzsport schlägt sein Herz aber auch für Fußball. Genauer gesagt für den MSV Duisburg. Aktuell sind es allerdings schwere Zeiten für den Verein und somit auch für die Fans. Angesichts des unvermeidbaren Abstieges in die 4. Liga wird der 59-Jährige nun deutlich.

„Let’s Dance“-Juror macht klare Ansage

Es ist nicht das erste Mal, dass Joachim Llambi sich kritisch zu seinem Verein äußert (wir berichteten). Der „Let’s Dance“-Juror ist schon seit längerer Zeit unzufrieden mit der Leistung des MSV. Gegenüber der Deutschen Presseagentur findet er nun allerdings noch drastischere Worte.

+++ „Let’s Dance“: Joachim Llambi einst den Tränen nahe – „Schwer, Worte zu finden“ +++

„In den vergangenen drei oder vier Jahren ist es ein Abstieg auf Raten gewesen“, sagt der Duisburger. Für ihn gibt es anscheinend nur einen Weg, wie man dem Traditionsverein helfen kann: „Ich glaube, dass man in der Viertklassigkeit die komplette Führungsetage austauschen sollte. Das muss neu sortiert werden.“

„Let’s Dance“-Juror Joachim Llambi bleibt hoffnungsvoll

Den Kopf in den Sand zu stecken, scheint für den 59-Jährigen keine Option zu sein. Er bleibt hoffnungsvoll. „Ich glaube, dass der Verein durchaus eine Saison unter Drittliga-Bedingungen in der Regionalliga West spielen kann. Aber die Frage ist, was passiert, wenn der direkte Aufstieg nicht gelingt. Das wäre fatal“, gibt Joachim Llambi zu bedenken. Letztendlich hat er nur eine Forderung: „Man braucht fähige Leute, die eine Vision haben und nicht von alten Verkrustungen zurückgehalten werden.“

+++ „Let’s Dance“: Kurz nach Ausstrahlung wussten alle Bescheid +++

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

RTL zeigt die neue Staffel von „Let’s Dance“ ab dem 23. Februar 2024 im TV-Programm. Anschließend sind die Folgen auch in der Mediathek bei RTL+ verfügbar.