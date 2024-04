„Let’s Dance“: Joachim Llambi einst den Tränen nahe – „Schwer, Worte zu finden“

Die beliebte RTL-Tanzshow „Let’s Dance“ verwandelt sich wie in fast jeder Sendung in eine Achterbahn der Gefühle. Es wundert also kaum, wenn man den Stars und Sternchen die Tränen fließen, oder?

Trotz eiserner Disziplin und akribischer Vorbereitung scheint Ann-Kathrin Bendixen auf dem Tanzparkett nicht vom Fleck zu kommen. Woche für Woche muss die 24-Jährige mit ansehen, wie sie den Anschluss an das Mittelfeld der Tanzshow verpasst. Die konstanten Platzierungen am Ende der Wertungsskala zehrten an ihr, bis sie schließlich nach einer weiteren harten Bewertung durch Joachim Llambi ihren Gefühlen freien Lauf ließ.

„Let’s Dance“: Ein Meer aus Tränen

Nach einem Cha-Cha-Cha mit Tauschpartner Vadim Garbuzov, der offenbar nicht den Erwartungen der Jury entsprach, fiel das Urteil des berüchtigten Juroren Joachim Llambi besonders harsch aus. Bendixen konnte ihre Enttäuschung nicht mehr zurückhalten und brach vor laufender Kamera in Tränen aus. Ein Moment, der die Zuschauer zu Hause vor den TV-Bildschirmen berührte.

+++ „Let’s Dance“: Kurz nach Ausstrahlung zieht RTL eindeutiges Urteil +++

Doch in solchen Momenten zeigt sich, was die „Let’s Dance“-Familie ausmacht. Kollegen und der Moderator Daniel Hartwich eilten zur Seite, um Bendixen aufzufangen und ihr Mut zuzusprechen. Die Show ist bekannt dafür, die Emotionen ihrer Teilnehmer zu wecken. Erinnerungen werden lebendig, wie bei Amira Pocher im vergangenen Jahr, die ihre persönliche Geschichte in einem bewegenden Tanz verarbeitete. Selbst der sonst so humorvolle Oliver Pocher, der im Studio dabei war, konnte seine Tränen nicht zurückhalten.

Und dann der Moment, der wohl alle „Let’s Dance“-Fans 2023 sprachlos zurückließ: Joachim Llambi zeigte sich von Anna Ermakovas „Magic Moment“-Tanz so gerührt, dass selbst er feuchte Augen bekam. „Es ist schwer, Worte zu finden, die dem gerecht werden“, so der Jury-Boss mit einem fetten Kloß im Hals, bevor er erneut ansetzt: „Du bist so selbstständig, eine so selbstbewusste, junge Frau geworden. Das ist das Wichtigste!“ Damit beweist „Let’s Dance“ Jahr für Jahr, dass sowohl die Promis als auch die Tänzer mit ihren persönlichen und bewegenden Geschichten die Herzen aller tief berühren.