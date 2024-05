„Let’s Dance“: Kurz nach Ausstrahlung wussten alle Bescheid

Auch in diesem Jahr ist gefühlt ganz Deutschland im Tanzfieber, seit der RTL-Hit „Let’s Dance“ wieder über die Bildschirme flackert. Bereits seit dem Jahr 2006 versuchen prominente Teilnehmer eine hochkarätige Jury von ihrem Talent zu überzeugen.

In diesem Jahr tanzen unter anderem Sänger Gabriel Kelly, Influencer Stefano Zarrella, Schauspieler Mark Keller und Tänzer und Fernsehstar Detlef D! Soost um den begehrten Pokal. Am Freitag (26. April) wurde bereits die achte Folge ausgestrahlt. Einen Tag später herrscht nun Gewissheit.

„Let’s Dance“ hat es wieder geschafft

Die Begeisterung der Fernsehzuschauer über die Darbietungen auf dem „Let’s Dance“-Parkett reißt auch zwei Monate nach dem Staffelbeginn nicht ab. In der achten Folge der Tanzshow gaben die prominenten Teilnehmer wieder ihr Bestes, um die Jury um die Juroren Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge González für sich zu gewinnen. Ann-Kathrin Bendixen ist das diesmal jedoch nicht gelungen, die Influencerin musste die Show am Freitag verlassen.

Hallo! Ich benutze WhatsApp. Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy.

Es gibt jedoch auch freudige Nachrichten zu verkünden. Wie das Medienmagazin DWDL berichtet, lag der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe quotentechnisch bei erfreulichen 21 Prozent. Die Reichweite von „Let’s Dance“ lag am Freitag sogar bei stolzen 3,58 Millionen. Die 17. Staffel der Primetime-Show erreicht somit Werte, die es zuletzt in der 13. Staffel der RTL-Show gab.

Die Quoten des Sat.1-Hits „The Voice Kids“ ließen dagegen zu wünschen übrig. Die Gesangshow erreichte lediglich einen Marktanteil von 7,4 Prozent, was die niedrigste Quote der laufenden Staffel darstellt.