„Let’s Dance“ (RTL): Verletzungs-Schock – bittere Tränen fließen

Kurz vor der großen Liveshow fließen bittere Tränen. Influencerin Julia Beautx und ihr Tanzpartner Zsolt Sándor Cseke müssen einen schweren Schock verdauen. Die Influencerin hat sich an der Rippe verletzt. Das verkündete die „Let’s Dance“-Teilnehmerin nun via Instagram.

„Ich weiß nicht, ob man erkennt, dass ich gerade fett geheult habe, aber eine hat sich gerade bei der Durchlaufprobe was an der Rippe getan“, berichtet der „Let’s Dance“-Star in seiner Instagramstory.

Schmerzhafte Verletzung bei „Let’s Dance“

Einer? Naja, eher sie selbst. So zeigt sie bereits in der nächsten Einstellung ihren bandagierten Oberkörper. „Ich weiß nicht, ob ihr euch vorstellen könnt, wie krank weh das tut. Aber jede Atmung geht ja hier unten in den Bauchbereich rein und jede Atmung tut so weh“, erzählt die Influencerin weiter.

Julia weiter: „Jede Bewegung in irgendeine Richtung … oh mein Gott, ich fühle mich wie eine Oma.“ Sie ärgere sich besonders über die Verletzung, weil am Freitag der Paso Doble angestanden hätte, einer der Lieblingstänze der 23-Jährigen. Sie wolle sich aber nicht unterkriegen lassen. Egal wie viele Schmerzen sie habe, den Paso Doble will Julia Beautx unbedingt tanzen. Ob das klappt? Wir werden sehen.

„Let’s Dance“-Verletzung erinnert an Helene Fischer

Die Verletzung erinnert an die von Helene Fischer. Die Schlagersängerin hatte sich während der Proben für ihre neue Tour ebenfalls an der Rippe verletzt, musste deshalb sogar ihre „Rausch“-Tournee verschieben. Ob die Verletzung von Julia Beautx genauso schwer ist wie die von Helene Fischer ist zweifelhaft.

So erklärte ein Arzt gegenüber dieser Redaktion, dass ein Bruch der Rippen, wie bei Helene Fischer, extrem schmerzhaft sei und dringend Ruhe zur Heilung benötige (Alle Infos dazu findest du hier). Julia Beautx dagegen stand schon wenige Stunden nach ihrem Instagramposting wieder auf dem Parkett. Ob sie am Freitagabend tanzen kann, wird sich noch zeigen.