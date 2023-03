„Let’s Dance“: Eklat im Studio! Joachim Llambi schießt sich mit dieser Aktion ins Aus – „Absolut albern“

Am Freitagabend (17. März 2023) wurde bei „Let’s Dance“ in Köln-Ossendorf wieder getanzt, was das Zeug hält. Eine Darbietung nach der anderen begeisterte das Publikum im Studio und die Zuschauer vor den Fernsehern. Zum ersten Mal in diesem Jahr zeigten die Teilnehmer nicht nur ihre Solo-Kür, sondern hatten auch eine Gruppenvorführung einstudiert.

Seit Jahren gibt es bei „Let’s Dance“ das sogenannte „Boys vs. Girls“-Special. Dabei treten alle weiblichen Promis gegen die Männer an. Die Teams tanzen dann im Wechsel kurze Choreographien und werden anschließend von der Fachjury bewertet. Doch als die drei Fachleute ihr Urteil abgeben sollen, kommt es im Studio zum Eklat.

„Let’s Dance“: „Boys vs. Girls“-Special spaltet Jury

Unmittelbar nachdem der letzte Ton verklingt und die Teams sich über ihre tänzerischen Leistungen freuen, kommt es am Jury-Pult zu Unruhen. Plötzlich steht Motsi Mabuse auf und schreit laut: „Niemals! Ich steige aus. Ich mache heute nicht mit. Die Mädels waren besser!“ Das sieht vor allem Joachim Llambi wohl anders und verteidigt die Darbietung der Männer rigoros.

Als die Jury dann die Punkte verteilen soll, wird die Situation nicht wirklich besser. Normalerweise muss die Jury sich auf eine Wertung einigen. Doch die Meinungen gehen soweit auseinander, dass Daniel Hartwich vorschlägt, dass jeder seine eigene Kelle zeigt und das Ergebnis anschließend durch drei geteilt wird.

Die Männer bekommen von der Jury stolze 26 Punkte, unter anderem allein schon acht von Motsi Mabuse, die ja eigentlich auf der Seite der Frauen steht. Als es dann zur Wertung der Frauen kommt, leistet sich Joachim Llambi einen Scherz, der nicht bei jedem sonderlich gut ankommt. Nachdem Jorge und Motsi beide zehn Punkte verteilen, zeigt Llambi tatsächlich zunächst die Kelle mit der eins. Offen stehende Münder sind zu sehen und ein Raunen geht durch die Reihen. Lachend korrigiert er anschließend seine Wertung auf sechs Punkte und sorgt damit für einen Gleichstand. Die Zuschauer halten von diesem Hin und Her herzlich wenig.

„Let’s Dance“-Zuschauer fassungslos über Llambi-Gaudi

Auf Twitter überschlagen sich die Reaktionen der RTL-Zuschauer. Sie haben für den Witz des Jurors und für seine taktische Wertung keinerlei Verständnis. Viele Fans sind nämlich ebenfalls der Meinung, dass die Frauen besser getanzt haben:

„Diese Bewertungen kann man sich echt sparen. Absolut albern.“

„Beim Girls vs. Boys waren ehrlich gesagt so eindeutig die Mädels besser heute. Da nervt das unreife Verhalten von Llambi schon etwas.“

„Ok, das ist jetzt wirklich lächerlich. Lieber ehrlich anstatt parteiisch.“

„Echt jetzt, Llambi? Das ist doch doof. Die Girls waren deutlich besser als 6 Punkte.“

„Miese Nummer von Llambi. Ja, die Jungs haben Show gemacht und geturnt. Aber die Mädels waren eindeutig tänzerisch besser.“

Eine Entscheidung gab es am Freitagabend auch noch: Younes Zarou und Malika sind ausgeschieden und müssen sich nun von „Let’s Dance“ verabschieden.