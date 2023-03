„Let’s Dance“-Star Chryssanthi Kavazi schwärmt: „Bin ganz verliebt“

Aktuell schwingt Chryssanthi Kavazi in der RTL-Show „Let’s Dance“ das Tanzbein. Mit ihrem Tanzpartner Vadim Garbuzov wirbelt die Schauspielerin Woche für Woche über das Parkett.

Bisher konnte die TV-Bekanntheit nicht jeden von sich begeistern. Von Jury-Mitglied Joachim Llambi hagelte es beispielsweise heftige Kritik und magere Punkte. Doch mindestens genauso viel Liebe wird zwischen Tanzprofis und Promis auch versprüht – von einer Person ist Chryssanthi besonders angetan!

Chryssanthi Kavazi fühlt sich wohl im Team

Um wen es sich bei Chryssanthis großem Favoriten handelt? Ihre Konkurrentin Anna Ermakova. „Anna ist unfassbar gut. Sie ist auch ein bezaubernder Mensch und ich bin ganz verliebt in sie“, schwärmte Chryssanthi gegenüber dieser Redaktion bei ihrer Trainingsstunde in Berlin.

Generell kann sich die 34-Jährige ganz und gar nicht über das Team beklagen – im Gegenteil: „Jeder von uns ist toll – alle haben ihren Part und können über sich hinauswachsen. Ich kann gar nicht sagen, wer wohl gewinnen wird!“ Ohnehin sei die diesjährige Staffel auch noch ziemlich am Anfang.

„Let’s Dance“-Star hört auf seinen Körper

Was Chryssanthis Performance angeht, sind die dunkelhaarige Schönheit und ihr Tanzpartner Vadim ein absolutes Dream-Team. „Vadim ist immer sehr vorsichtig mit mir. Vor allem bei Hebefiguren, weil da ist die Verletzungsgefahr natürlich sehr hoch“, verriet die Mutter eines kleinen Jungen. Obwohl sie sich selbst als „kleinen Tollpatsch“ abstempeln würde, sei bisher glücklicherweise noch nichts passiert.

„Man muss seinen Körper einfach gut kennen und darauf hören“, erklärte Chryssanthi. Und daran möchte sich die gebürtige Niedersächsin aus Wolfenbüttel auch halten, um sämtliche Tanzunfälle zu vermeiden. Dabei steht für die TV-Darstellerin fest: „Der GZSZ-Dreh wird keinen Schaden nehmen!“

Ob Chryssanthi am Ende vielleicht sogar selbst als Siegerin vom Platz geht? „Natürlich hoffe ich, so lange wie möglich dabei zu bleiben und es wäre schön, wenn ich gewinne“, erzählte die Hobbytänzerin. Sie wolle sich jetzt aber noch keinen Druck machen – immerhin zähle für sie in erster Linie der Spaß und genau das ist doch auch die Hauptsache!