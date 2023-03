„Let’s Dance“: Darum spricht Renata Lusin jetzt offen über ihre Fehlgeburt

Ein trauriger Zwischenfall überschattet die neue Staffel von „Let’s Dance“. Dabei sah zunächst alles danach aus, als gäbe es schon bald Nachwuchs in der Tanzfamilie zu begrüßen, denn kurz vorm Start machte Profitänzerin Renata Lusin ihre Schwangerschaft öffentlich.

Vor der dritten Liveshow dann der Schock: Renata hatte eine Fehlgeburt und ihr ungeborenes Baby verloren. Nach Bekanntwerden der Nachricht meldete sich die „Let’s Dance“-Bekanntheit mit einem knappen, geschriebenen Statement bei ihren Fans auf Instagram. Im Interview mit RTL-„Exclusiv“ bricht sie jetzt ihr Schweigen und erzählt von ihrem Schicksalsschlag und das aus gleich mehreren Gründen.

„Let’s Dance“-Star Renata Lusin spricht über Fehlgeburt

Was Renata Lusin nicht möchte, ist das Thema zu verdrängen. Sie geht auf Angriff und sagt: „Es ist ganz, ganz wichtig für mich, dieses Thema anzusprechen. Erstmal für mich selber, weil ich weiß, damit befreie ich mich.“

Die Profitänzerin ist sich sicher, nur wenn sie über das Erlebte spricht, kann sie es auch verarbeiten und damit umgehen. Aber es gibt noch einen anderen Grund, warum sich Renata Lusin jetzt an die Öffentlichkeit wendet.

„Let’s Dance“-Tänzerin Renata will Mut machen

„Es ist kein Tabu-Thema. Man spricht so wenig darüber. Ich will, dass die Frauen wissen: Sie sind nicht alleine“, betont die Sportlerin. Unterstützung bei der Trauerbewältigung findet sie bei ihrem Mann Valentin. Der Tänzer tritt nach wie vor bei „Let’s Dance“ auf. Mit seiner Tanzpartnerin Anna Ermakova wirbelte er kurz nach Bekanntwerden der traurigen Nachricht schon wieder über das Show-Parkett.

Mehr News:

Auf seine Frau angesprochen fand Valentin rührende Worte für Renata. „Sie ist so, so stark – das bewundere ich an ihr! Ich liebe sie dafür, wie sie es immer wieder schafft, in schwierigen Situationen nach vorne zu gucken, sich zu sammeln.“

Wie stark sie ist, zeigt auch, dass obwohl sie gedanklich aktuell ganz wo anders sein dürfte, sie ihren Mann im Wettkampf bedingungslos weiter unterstützt. „Ich liebe euch so sehr. Ihr macht mich so, so glücklich! Danke, danke, danke“, schrieb Renata am Showabend zu einem Foto von Valentin und Anna in ihrer Instagramstory.