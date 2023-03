„Let’s Dance“: Hiobsbotschaft bei Renata und Valentin – Profitänzerin verliert ihr Baby

Mit ihrer Schwangerschaft sorgten Renata und Valentin Lusin für Schlagzeilen. Die „Let’s Dance“-Profitänzerin gab kurz vor dem Start der Staffel von 2023 bekannt, schwanger zu sein. Das Paar hatte schon seit Längerem einen Kinderwunsch und die Vorfreude war riesig. (Hier mehr dazu)

Jetzt herrscht traurige Gewissheit bei dem „Let’s Dance„-Traumpaar. Renata Lusin hatte eine Fehlgeburt und hat ihr Baby verloren.

„Let’s Dance“-Tänzerin Renata Lusin bestätigt Fehlgeburt

Gegenüber RTL bestätigt die Tänzerin am Donnerstagnachmittag (9. März): „Ja, es ist leider wahr. Das Baby hat sich nicht entwickelt. Ich kann gerade gar nicht sagen, wie ich mich fühle. Ich muss das Ganze erst mal verarbeiten. Aber ich versuche stark zu bleiben.“

Ihr Partner Valentin tanzt in der aktuellen Staffel von „Let’s Dance“ mit und zeigte sich kurz vor dem Bekanntwerden der Nachricht noch an der Seite von Becker-Tochter Anna Ermakova bei den Tanzproben. In der zweiten Liveshow saß Renata noch selbst als Unterstützung mit im Publikum.

„Let’s Dance“-Fans bekunden Beileid

Auf Instagram meldete sich die Profitänzerin am Vortag zum Weltfrauentag mit einem Foto bei ihren Fans unter dem es heißt: „Wann habt ihr euren Körper das letzte Mal liebevoll betrachtet? Verdient hätte er es jeden Tag!“

Während sie zunächst ihr Look für jede Menge Komplimente sorgte, bekunden ihre Fans jetzt ihr Beileid unter dem Instagram-Beitrag. „Ich habe es gerade erfahren. Es tut mir unendlich leid. Unfassbar diese Tragödie“, „Ich wünsche euch ganz viel Kraft in dieser schweren Zeit“, oder „Ich hoffe so sehr, dass sich diese Nachricht als Falschmeldung rausstellt“, sind nur einige der Kommentare.

Dass es bereits in der Vergangenheit nicht immer einfach war in Sachen Kinderwunsch, machten sie schon bei der Verkündung ihrer Schwangerschaft deutlich. Schweren Herzens meldete sich Renata auch für die neue Staffel ab, um ihr Baby so gut wie möglich zu schützen.