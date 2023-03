„Let’s Dance“-Zuschauer üben Kritik – an den Tänzen liegt’s allerdings nicht

Wer als Promi bei „Let’s Dance“ mittanzt, muss sich nicht nur auf ein hartes Training, sondern auf eine eben so harte Kritik einstellen. Dabei fällt die von Jorge González, Motsi Mabuse und Joachim Llambi im Verhältnis nicht so schlimm aus wie das, was die RTL-Zuschauer auf Twitter zu jeder Liveshow kommentieren.

Am Freitagabend (10. März) sorgen allerdings nicht nur die Kandidaten für Gesprächsstoff, sondern auch das „Let’s Dance„-Publikum vor Ort. Das zeigt sich diesmal nämlich besonders engagiert – ganz zum Leidwesen der Zuschauer vor dem Fernseher.

„Let’s Dance“-Fans sind irritiert

Wer Standing Ovations bekommt, kann sich sicher sein, dass der eigene Auftritt überzeugen konnte. Bevor sich die Jury allerdings aus ihren Stühlen erhebt, muss schon einiges passieren. Für das Publikum im RTL-Studio gilt das anscheinend nicht. Zumindest erweckt es bei vielen Fernsehzuschauern eben diesen Eindruck.

„Kann dieses Publikum mal aufhören, dauernd aufzustehen?“, „Standing Ovationen sind nichts mehr wert bei ‚Let’s Dance‘.“, oder „Heute gibt’s doch extra Kohle fürs Publikum, wenn sie aufstehen“, sind nur einige der Kommentare dazu.

„Let’s Dance“: Knossi sahnt ab

Ein Zuschauer versucht sich an einer Erklärung: „Als Kind war ich beim Glücksrad und da lief immer einer unten rum mit Schildchen was das Publikum machen soll, Applaus. Da wird’s nicht anders sein.“

Und dass das Publikum vor Ort zumindest mit der Jury nicht ganz uneinig ist, was die Bewertung der Kandidaten angeht, zeigt der Tanz von „Let’s Dance“-Kandidat Jens „Knossi“ Knossalla. Der kann bei den Twitter-Nutzern so gar nicht punkten. Geht es allerdings nach Llambi und Co. hat der Internet-Star ganz schön abgeliefert. Für seinen Slowfox zu einem Frank Sinatra-Song kassiert Knossi gleich mal satte 19 Punkte.

Keine schlechte Leistung für den Mann, der mit Tanzen bislang nur wenig zu tun hatte. Bleibt abzuwarten, ob er sich damit auch in die nächste Runde tanzen kann, oder bei der Frage ‚Wer ist raus?‘ am Ende sein Name erscheint.

RTL zeigt „Let’s Dance“ freitags ab 20.15 Uhr im TV und als Livestream online in der Mediathek bei RTL+.