„Let’s Dance“: RTL wegen Llambi in der Kritik – „Zeit der bösen, alten Männer ist vorbei“

Tolle Tänze, atemberaubende Kostüme und viele Emotionen – das verbinden viele RTL-Zuschauer mit „Let’s Dance“. Doch auch die Moderatoren Victoria Swarovski und die Jury um Motsi Mabuse, Jorge Gonzales und Joachim Llambi gehört zum Inventar jeder Show – auch wenn sich vor allem an dem strengen Juror Llambi wohl einige stören.

Der gebürtige Duisburger wird wegen seiner harten Kritik auch schon mal „Dieter Bohlen von ‚Let’s Dance'“ genannt, ist ähnlich wie der DSDS-Chef mit so einigen derben Sprüchen in Erinnerung geblieben – so leidet eine Ex-„Let’s Dance“-Kandidatin bis heute unter Llambis Beurteilung und macht deshalb nun RTL schwere Vorwürfe.

„Let’s Dance“: Cora Schumacher kann Llambi nicht verzeihen

Dieser „Let’s Dance“-Moment bleibt wohl eine Erinnerung für die Ewigkeit – aber keine gute! 2015 tanzte Cora Schumacher bei „Let’s Dance“ mit Profi Erich Klann einen Jive, der ihr eine vernichtende Wertung von Joachim Llambi einbrachte. „Minus einen Punkt“ vergab der heute 58-Jährige damals an die Ex-Frau von Ralf Schumacher. Eine Demütigung, die sowohl der Juror, als auch die Promidame bis heute nicht vergessen haben, wie die jüngsten Ereignisse zeigen.

Nachdem Joachim Llambi zuletzt in der ersten richtigen Show der neuen „Let’s Dance“-Staffel an seine Stichelei erinnerte, kam auch bei Cora Schumacher alles wieder hoch. Am Mittwoch (1.März) warf die 48-Jährige dem Profitänzer in ihrer Instagram-Story „öffentliches Shaming und Diskriminierung vor“.

Daraufhin entschuldigte sich Llambi öffentlich bei „Bild“, bot sogar ein Treffen an: „Es tut mir leid, wenn es Cora Schumacher verletzt, aber ich muss natürlich die Leistung bewerten. Gerne lade ich Frau Schumacher zu einem Kaffee ein und wir sprechen uns aus.“ Doch die erteilt ihm eine Abfuhr!

„Let’s Dance“: „Warum unterstützt RTL einen Typen wie Llambi?“

„Diese angebliche Entschuldigung nehme ich ihm nicht ab und akzeptiere sie auch nicht. Schon gar nicht will ich mit Herrn Llambi einen Kaffee trinken“, stellt Cora Schumacher ebenfalls gegenüber „Bild“ klar.

Für die Schumacher-Ex steckt hinter Llambis Entschuldigung reines Kalkül: „Er hat doch nur Angst, dass es bald eine ähnliche Diskussion um ihn und sein Verhalten gibt, wie es bereits bei Dieter Bohlen der Fall ist.“ Auch RTL macht Cora Schumacher Vorwürfe: „Warum unterstützt RTL einen Typen wie Llambi? Gerade jetzt, wo Dieter Bohlen so in der Kritik steht. Die Zeit dieser alten, bösen Männer ist vorbei.“

Da Joachim Llambi aber trotz der Kritik wohl kaum bei „Let’s Dance“ wegzudenken ist, fordert Cora Schumacher, dass der Juror „grundsätzlich sein Verhalten gegenüber Frauen“ überdenkt und in seiner Bewertung nicht unter die Gürtellinie geht.

