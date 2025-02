Paola Maria privat: Die dunklen Schatten ihrer Kindheit – Leben mit Gewalt und Angst

Kaum eine Influencerin in Deutschland ist so bekannt wie Paola Maria, die mit ihren Millionen von Abonnenten auf Instagram und in den sozialen Medien eine riesige Fangemeinde hinter sich versammelt hat. Doch was wissen Fans über die YouTuberin privat?

Hier werfen wir einen Blick in das Privatleben von Paola Maria und verraten nicht nur Details über ihre Beziehungsdramen, sondern auch, was sie liebt und welche traumatischen Erlebnisse die Influencerin in ihrer Kindheit durchmachen musste.

Paola Maria privat: Trennung traf sie schwer

Paola Maria, geboren am 13. Oktober 1993 in Italien, ist eine bekannte deutsche YouTuberin und Influencerin, die sich auf Themen wie Mode, Kosmetik und Lifestyle konzentriert. Sie wuchs in Italien auf und zog später mit ihrer Mutter und Schwester nach Deutschland. Paola Maria lebt aktuell in Köln.

Seit Oktober 2013 betreibt sie ihren eigenen YouTube-Kanal „Paola Maria„, auf dem sie ihre persönlichen Erfahrungen, Beauty-Tipps und Lifestyle-Inhalte mit einer jungen und engagierten Community teilt.

Auf YouTube hat Paola Maria rund 1,7 Millionen Abonnenten und auf Instagram beeindruckende 5,7 Millionen Follower (Stand Januar). Diese Reichweite ist weithin bekannt, doch was wissen ihre Fans eigentlich über die Influencerin abseits der öffentlichen Plattformen?

+++ Link +++

Die Italienerin hatte kürzlich schwere Zeiten, als sie sich von ihrem Ex-Mann, dem YouTuber und Influencer Alexander „Sascha“ Koslowski, trennte. Die beiden waren von 2017 bis 2022 verheiratet und galten als ein Traumpaar in der YouTuber-Szene. Doch die Ehe hielt nicht ewig, und nach einigen Jahren entschieden sie sich, getrennte Wege zu gehen.

Influencerin Paola Maria Koslowski beim Photocall bei LVLY auf der Glow – The Beauty Convention by dm in der Messe Stuttgart. Foto: imago images / Future Image

Paolas Ex-Freund war bekannt als Teil des Komikerduos „DieAussenseiter“, das aus Dimitri und Alexander Koslowski bestand. „DieAussenseiter“ waren ein populäres deutsches Komikerduo, das von 2008 bis 2016 aktiv war.

In einem Interview mit der „Bild“ sprach Paola Maria offen über ihre Gefühle und die schwere Zeit, die sie durchgemacht hat: „Es gab Momente, in denen ich gesagt habe, wann ist das eigentlich vorbei?“ Doch sie war mit ihren Gefühlen nicht alleine, denn an ihrer Seite war ein neuer Alex. „Er lässt mich mit meinen Gefühlen nicht alleine“, so die Influencerin.

Wer ist Paola Marias neuer Freund?

Nach der Trennung von Koslowski im Jahr 2022 ist Paola Maria seit Ende 2023 mit dem Unternehmer Alexander Thoss liiert. Das Paar teilt regelmäßig gemeinsame Bilder in den sozialen Netzwerken und wirkt sehr glücklich miteinander. Ob eine neue Ehe mit ihrem aktuellen Freund Alexander Thoss in der Zukunft entstehen wird, bleibt jedoch vorerst offen.

„Wer weiß, was die Zukunft noch für mich bereithält? Ich bin ja eine ewige Romantikerin. Ich glaube an die wahre Liebe. Ich glaube tatsächlich, obwohl meine Ehe gescheitert ist, an das Konstrukt Ehe, an das typische Familienbild. Ich glaube da sehr fest dran. Und das ist natürlich etwas, was ich mir für meine Zukunft vorstelle“, erzählt Paola Maria im Gespräch mit „Bild“.

Alexander Thoss und Paola Maria Koslowski bei der TV Spendengala Ein Herz für Kinder im Studio in Berlin. Foto: IMAGO/Eventpress

Im Interview äußerte Paola Maria den Wunsch nach mehr Ruhe in ihrem Leben: „Und damit meine ich das ganze Chaos, diese ganzen bösen Zungen. Ich selbst möchte mich nicht bremsen lassen. Ich will die Dinge machen, die ich machen möchte, mich so viel wie möglich weiterentwickeln.“

Was die Trennung zusätzlich erschwerte, waren die gemeinsamen Kinder. Aus der Ehe mit Koslowski stammen zwei Söhne: Leonardo (geboren im Dezember 2018) und Alessandro (geboren im November 2020). Obwohl die Eltern das Sorgerecht teilen, bleibt der Kontakt zwischen ihnen distanziert. Alexander Koslowski und Paola Maria schreiben sich lediglich Nachrichten, telefonieren jedoch nicht.

Paola Maria privat: Diese Qualen kann niemand ertragen

Ist das alles, was die Italienerin an schweren Zeiten erleben musste? Schön wäre es, doch Paola Maria hat noch viel mehr gelitten – und zwar schon in ihrer Kindheit. Diese war von einem gewalttätigen Vater geprägt, und über ihre traumatischen Erlebnisse sprach die 31-Jährige offen in einem Video im Jahr 2014.

Paolas Vater war nach ihren Angaben alkoholkrank und gewalttätig, was für Paola und ihre Familie eine enorme Belastung darstellte. An ihrem Geburtstag rastete er aus und warf einen Teller in ihr Gesicht, was zu einer kleinen Wunde an ihrem Kinn führte. Paola erzählte, dass ihr Mund danach voller Blut war. Doch statt sich um sie zu kümmern, verließ der Vater die Party und ging weiter trinken.

+++ Link +++

„Meine Oma war eine Hexe, sie war sehr mit sich fixiert und alles andere war ihr egal. Ich durfte nicht mit Mama telefonieren, sie war böse und hat mich eingesperrt und geschlagen, nur weil ich nach meiner Mama gefragt habe. Ich war vier Jahre alt“, erzählt die Influencerin in einem Video über die Zeit, als ihre Mutter bereits in Deutschland war und Paola noch bei ihrem Vater in Italien lebte.

Paola musste auch miterleben, wie ihr Vater ihre Mutter schlug, während seine Familie zuschaute, ohne einzugreifen oder zu versuchen, die Situation zu stoppen. Danach entschloss sich Paolas Mutter, die Familie zu verlassen und mit ihren beiden Kindern nach Deutschland zu ziehen, um sich und ihre Töchter zu schützen.

Paola Maria privat: Neue Herausforderung

Paola Maria teilt regelmäßig ihre Liebe zum Reisen mit ihren Followern und postet Fotos und Videos von ihren Reisen. Sie verbringt auch gerne Zeit mit ihrem Freund Alexander Thoss, mit dem sie oft ins Stadion geht, um Fußballspiele zu sehen.

Ihre enge Beziehung zeigen beide auf ihren Social-Media-Kanälen. Zudem legt Paola großen Wert auf ihre Familie und verbringt viel Zeit mit ihren beiden Söhnen, Leonardo und Alessandro. Ihre Fans erhalten oft Einblicke in ihr Familienleben. Darüber hinaus zeigt Paola ihre Leidenschaft für einen gesunden Lebensstil, indem sie Fitness-Tipps und Trainingsroutinen teilt.

+++ Link +++

Paola Maria wagte ihren ersten Schritt in die TV-Welt im Dezember 2024, als sie an der Quizsendung „Promi Big Brother – Knossi Edition 2024“ teilnahm. Obwohl es am Ende nicht für den Sieg reichte, folgt schon bald die nächste Herausforderung: Die 31-Jährige wird in der kommenden Staffel von „Let’s Dance“ auf dem Tanzparkett stehen.

Die YouTuberin kann ihre Vorfreude kaum in Worte fassen, wie sie in einem Video verriet. Früher schaute sie die Show zusammen mit ihrer Mutter, und nun steht sie auf der Tanzfläche und glaubt an den Sieg sowie daran, dass sie mehr erreichen kann als mit ihrer Teilnahme an der Quizsendung.