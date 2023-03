„Let’s Dance“-Star Renata Lusin erleidet Fehlgeburt – ist ein Tumor schuld?

Für das „Let’s Dance“-Traumpaar Valentin und Renata Lusin sind die vergangenen Wochen eine Achterbahn der Gefühle gewesen. Erst gibt Renata bekannt, dass sie im Jahr 2023 nicht an der RTL-Tanzshow teilnehmen kann, nur um im selben Statement zu verkünden, dass sie schwanger ist und ihr erstes Kind erwartet. Anfang März dann der Schock: Die Tänzerin hat eine Fehlgeburt erlitten.

Nun äußert der „Let’s Dance“-Star einen ernsten Verdacht, wie es zu der Tragödie gekommen ist. Ausgerechnet wichtige Medikamente für Renata sollen die Ursache für den Tod ihres Babys gewesen sein.

„Let’s Dance“-Tänzerin Renata Lusin erleidet bereits dritte Fehlgeburt

Den schrecklichen Verlust unter den Teppich zu kehren, fällt Renata Lusin gar nicht erst ein. In einer Videobotschaft bei Instagram macht die „Let’s Dance“-Schönheit deutlich: „Es ist kein Tabu-Thema. Man spricht so wenig darüber. Ich will, dass die Frauen wissen: Sie sind nicht alleine.“

Im Interview mit „Exclusiv“ gibt die 35-Jährige nun weitere Details über ihre Fehlgeburt preis. „Das Baby hat sich nicht entwickelt“, bestätigt Renata, für die es leider nicht das erste Mal ist. Ihre Fehlgeburt im März sei bereits die Dritte gewesen. „Ich konnte diese Schwangerschaft gar nicht genießen, weil die Angst noch größer war, weil ich diese zwei Fehlgeburten leider schon hatte“, berichtet die „Let’s Dance“-Trainerin.

„Let’s Dance“-Star hat Tumor im Kopf – er verhindert eine natürliche Periode

Inzwischen glaubt Renata Lusin auch zu wissen, wieso eine Schwangerschaft bei ihr mit Komplikationen verbunden ist: Vor zwei Jahren ist bei ihr ein gutartiger Tumor im Kopf diagnostiziert worden. Die Erkrankung verhindert unter anderem, dass die weibliche Periode auf natürlichem Wege einsetzt. Aufgrund des vier Millimeter großen Tumors muss die gebürtige Russin seither täglich ein Medikament einnehmen. Sobald es jedoch zu einer Schwangerschaft kommt, muss das Mittel umgehend abgesetzt werden – „weil dieses Medikament zur Missbildung des Fötus führen kann“.

Ob das Medikament tatsächlich der Grund für die Fehlgeburten ist, ist nicht bewiesen. Die Ärzte haben weder bei Renata noch Valentin genaue Ursachen feststellen können. Die Hoffnung auf eine eigene Familie hat das „Let’s Dance“-Paar dennoch nicht aufgegeben.