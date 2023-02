„Let‘s Dance“-Stars sorgen in RTL-Show für Ausnahmezustand – selbst Oliver Pocher ist sprachlos

Am Sonntagabend (5. Februar) sehen die RTL-Zuschauer endlich wieder die „Let’s Dance“-Familie im Fernsehen – zumindest zum Teil. Denn acht Stars aus der Sendung wollen bei „Jauch gegen Let’s Dance“ unter Beweis stellen, dass sie mehr wissen, als Quizmaster Günther Jauch persönlich.

Seite an Seite spielen Joachim Llambi, Motsi Mabuse, Victoria Swarovski, Jorge Gonzales, Massimo Sinato, Kathrin Menzinger, René Casselly und Jan Köppen um den Sieg in der RTL-Show. Letzterer ist netterweise für Daniel Hartwich eingesprungen, der krank geworden ist. Das „Let’s Dance“-Team schlägt sich auch gar nicht schlecht und patzt kaum. Doch dann passiert etwas, was selbst Moderator Oliver Pocher vom Hocker haut.

„Let’s Dance“-Stars Kathrin und Rene schwingen das Tanzbein

Treue Fans der beliebten Tanz-Show werden sich noch genau an sie erinnern: Profitänzerin Kathrin Menzinger und Akrobat René Casselly holten sich in der Staffel 2022 den heißbegehrten Titel. Seither arbeiten die beiden auch über die Sendung hinaus miteinander und sind ein eingespieltes Team.

++ Let’s Dance 2023 ohne Evgeny und Malika! Fans sind enttäuscht – jetzt reagiert RTL ++

Schon während ihrer Teilnahme bei „Let’s Dance“ legte die Kandidaten Sendung für Sendung einzigartige Performances hin. Diese waren insbesondere von akrobatischen und waghalsigen Hebefiguren und Stunts geprägt. Durch dieses Markenzeichen tanzten sich die beiden in die Herzen der Zuschauer und konnten so letztendlich den Sieg mit nach Hause nehmen. Wie gut ihre Darbietungen ankommen, merkt man auch im Studio von „Jauch gegen Let’s Dance“. Denn dort legen Kathrin und Rene einen einwandfreien Tango aufs Parkett und sorgen für Jubel.

„Let’s Dance“: Tanzeinlage endet mit stehenden Ovationen

Kaum klingt der letzte Ton aus, schon steht das Publikum im RTL-Studio auf den Rängen und applaudiert, was das Zeug hält. Sichtlich gerührt bedankt sich das Tanzpaar für diese Resonanz der Zuschauer vor Ort. Kurz darauf gesellt sich Moderator Oliver Pocher zu ihnen und bedankt sich ebenfalls für diese Tanzeinlage.

Dabei stellt er fest: „Ich habe selten Standing Ovations hier gesehen.“ Und auch Günther Jauch ist ganz entzückt von der Performance des Tanzpaares. Er ist so begeistert, dass er die Tanz-Sendung prompt als einer der besten Unterhaltungs-Show im deutschen Fernsehen lobt. Na, wenn das mal kein Ritterschlag ist.

Mehr News:

Bald ist es wieder so weit und „Let’s Dance“ geht in die nächste Runde. Neulich gab RTL bekannt, auf welche Profitänzer sich die Zuschauer freuen dürfen. Die waren allerdings alles andere als begeistert. Wieso, erfährst du hier.