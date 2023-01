„Let’s Dance“-Star Bastian Bielendorfer erlebt Horror-Nacht in Köln – er hätte im Rollstuhl enden können

Im vergangenen Jahr haben Luke Mockridge, Faisal Kawusi und Co. noch Witze darüber gemacht, zu Beginn dieses Jahres hat Ex-„Let’s Dance“-Kandidat Bastian Bielendorfer selbst zu spüren bekommen, was K.O.-Tropfen ausrichten können. Im „Bratwurst und Baklava“-Podcast mit Özcan Cosar spricht der Komiker erstmals über die Horror-Nacht in Köln.

Es sollte ein lustiger, feuchtfröhlicher Abend in einem Kölner Club werden. Für „Let’s Dance“-Publikumsliebling Bastian Bielendorfer hätte die Partynacht jedoch fast im Krankenhaus geendet. Der 38-Jährige kann von Glück reden, dass er heute nicht im Rollstuhl sitzt.

„Let’s Dance“-Star Bastian Bielendorfer bekommt K.O.-Tropfen verabreicht

Wo genau Bastian Bielendorfer mit K.O.-Tropfen vergiftet worden ist, verrät er nicht. Es habe sich um eine klassische Studenten-Party gehandelt, bei der zwar viele junge Frauen, jedoch auch einige ältere Männer dabei gewesen sind. Nach gerade einmal zwei Longdrinks und einem kleinen Glas Schnaps sei ihm plötzlich schwindelig geworden. Weil seine Freunde gerade nicht auffindbar gewesen sind, habe er versucht, alleine die Toilette aufzusuchen.

„Das Letzte, woran ich mich erinnere und was ich anhand meiner Hand und Hüfte erkennen kann, ist, dass ich diese Treppe heruntergefallen bin. Das waren elf bis zwölf Stufen und am nächsten Morgen bin ich in meinem Hotelzimmer aufgewacht“, berichtet der „Wer wird Millionär?“-Kultkandidat. Er ist sich sicher, dass ihm jemand etwas ins Getränk getan hat. „Die Wirkung war extrem. Ich bin von einem auf den anderen Moment ohnmächtig geworden und ich erinnere mich, ab dem Moment, wo ich diese Treppe runtergefallen bin, an nichts mehr. Ich könnte dir nicht beschreiben, was passiert ist“, schildert er Özcan.

Ex-„Let’s Dance“-Kandidat wird bewusstlos – dann klaut man ihm seine Uhr

Es sei Glück, dass er nicht auf sein Gesicht gefallen ist. Dafür ist sein Körper nun übersät mit Blutergüssen und sein Fuß geschwollen. „Du hättest dich richtig übel verletzten können. Drei, vier Stufen reichen und dein Leben kann im Rollstuhl weitergehen“, stellt Özcan entsetzt fest.

Als wäre das Erlebnis nicht schon traumatisch genug, ist dem „Let’s Dance“-Star anschließend auch noch seine Armbanduhr geklaut worden. „Ich hab’s wohl noch geschafft, aufzustehen, Richtung Garderobe zu wanken, meine Sachen zu holen und habe mich dann draußen vor den Club gesetzt. Ich saß da wohl mit meinem Portemonnaie in der Hand, um mich herum fremde Typen“, erzählt er im Podcast. Zum Glück ist er kurz darauf von seinen Freunden gefunden worden.

Seit dieser Horror-Nacht könne Bastian Bielendorfer mehr denn je nachempfinden, wie es den zahlreichen Frauen ergangen ist, denen K.O.-Tropfen verabreicht werden. „Ab dem Moment, wo ich nicht mehr ansprechbar war, hätte man alles mit mir machen können. Ich hätte dir keinen Täter beschreiben können, ich hätte gar nichts sagen können“, betont er.