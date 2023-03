König Charles III: Kein Zufall! Ausgerechnet bei seiner Krönung erinnert Camilla an Lady Di

Die Krönung von König Charles III. am 6. Mai zählt schon jetzt zu den historischen Ereignissen des Jahres 2023. Millionen Menschen auf der ganzen Welt werden die Zeremonie durch den Fernseher mitverfolgen können. Den Royals sollte an diesem Tag also besser kein Fauxpas unterlaufen.

Selbstverständlich werden auch zahlreiche Medien über die Outfits der Royals berichten. Mit ihrer Kleidung hat die Familie rund um König Charles III. schon immer geheime Botschaften ausgedrückt. Was seine Ehefrau Camilla mit ihrem Look sagen will, stellt allerdings noch ein Rätsel dar.

Dianas Lieblingsdesigner kleidet Camilla für König Charles III. ein

Nicht nur für König Charles III. wird der 6. Mai ein wichtiger Tag, auch für seine Liebste Camilla Parker Bowles bedeutet dieses Datum eine große Veränderung. In dem Moment, in dem ihr Mann zum Staatsoberhaupt des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland sowie den Commonwealth Realms ernannt wird, wird sie offiziell zur Königsgattin. Insider munkeln bereits, dass sie dann sogar den Titel der „Queen Consort“ in einen reinen „Queen“-Titel eintauschen darf.

An einem solch geschichtsträchtigen Tag will Frau selbstverständlich gut aussehen und so soll Camilla bereits Kontakt zu einem Designer aufgenommen haben. Ihre Wahl ist auf keinen Geringeren als Bruce Oldfield gefallen. Der Brite ist als enger Vertrauter und Lieblingsdesigner von Lady Diana (†36) bekannt. Ausgerechnet der Designer von König Charles‘ III. Ex soll nun also das Krönungskleid für Camilla anfertigen. Ob Lady Di das gefallen hätte? Fraglich.

Dazu muss man allerdings erwähnen, dass Bruce Oldfield schon seit mehreren Jahren mit Camilla zusammenarbeitet. Ihr hellblaues Paillettenkleid beispielsweise, das sie im September 2021 zur Premiere von „James Bond 007: Keine Zeit zu sterben“ getragen hat, stammt ebenfalls von ihm. Offensichtlich teilen Lady Di und die Ehefrau von König Charles III. nicht nur in Sachen Männern den gleichen Geschmack.