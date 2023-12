„Kiwis große Partynacht“: Peinliche Enthüllung? Plötzlich kommt DAS heraus

Am 27. Dezember feierte Andrea Kiewel zusammen mit zahlreichen Schlager-Stars auf Sat.1 „Kiwis große Partynacht“. In den sozialen Netzwerken gingen die Meinungen weit auseinander. Lob aber auch viel Häme erntete die Musik-Sendung am Ende (hier mehr dazu).

Im Nachhinein könnte ein weiteres peinliches Detail „Kiwis große Partynacht“ in keinem guten Licht dastehen lassen.

„Kiwis große Partynacht“: Jetzt kommt DAS raus!

Wenn Künstler wie Kerstin Ott, Anastacia und DJ Ötzi auf der Bühne stehen, ist eigentlich immer mit einem ausverkauften Haus zu rechnen. Doch wie „DWDL“ im Anschluss berichtete, habe der Sender kurz vor Beginn der Aufzeichnung sogar noch Tickets verschenkt, um das Studio in Berlin-Aldershof mit 1500 Menschen voll zu bekommen.

Bei anderen Schlager-Shows kaum vorstellbar. Die Helene Fischer Show war beispielsweise innerhalb kürzester Zeit ausverkauft. Die „TZ“ hat bei Sat.1 nachgehakt. „Alle Aufzeichnungen waren nahezu ausverkauft“, so die knappe Antwort des Senders. Ob und wie viele Gäste also tatsächlich umsonst in das Studio kamen, bleibt unklar. Doch nach Recherchen der Zeitung boten im Vorfeld bereits mehrere Ticketanbieter Gratis-Tickets für „Kiwis große Partynacht“ an.

Jeder Anfang ist schwer, und vielleicht braucht die neue Sat.1-Schlagershow noch etwas, um die Gunst des Publikums für sich zu gewinnen. Mindestens eine weitere Chance gibt es am 5. Januar. „Dann wird in ‚Kiwis große Partynacht‘ zu ‚Bailando‘, ‚Mambo No.5‘ und ‚Girls Just Want To Have Fun‘ gefeiert“, heißt es in der Pressemitteilung. Mit dabei sind Popstars wie Oli P., Loona, Thomas Anders, Lou Bega und Mike Singer.