Andrea Kiewel kann aufatmen: Freund aus Israel-Krieg zurück – DIESE Worte flüsterte er ihr ins Ohr

Wochenlang lebte Andrea Kiewel in Angst und Sorge. Nicht etwa ihr eigenes Leben war in Gefahr, sondern das ihres Lebensgefährten. Der israelische Elite-Soldat kämpfte seit Ausbruch des Israel-Krieges an vorderster Front gegen die Hamas-Terroristen am Gaza-Streifen.

Kurz vor Weihnachten wurden die Gebete der „ZDF-Fernsehgarten“-Moderatorin erhört und sie erhielt ihr schönstes Geschenk: Ihr Freund kam nach Hause.

Andrea Kiewel erhält überraschende Nachricht

Tagelang wusste Andrea Kiewel weder wie es ihrem Partner geht, noch ob er in Sicherheit ist. Sie konnte nur hoffen, dass ihr Liebster eines Tages wieder durch die Türschwelle der gemeinsamen Wohnung in Tel Aviv schreiten würde. Dann plötzlich klingelte ihr Handy, als die 58-Jährige in einem Ikea-Markt in Netanja einkaufen war.

Gegenüber „Bild“ schilderte die ZDF-Moderatorin den erlösenden Moment. „Auf dem Display steht sein Name. Er sagt: ‚Ich bin raus. Ich komme nach Hause’. Ich schreie, hüpfe, juble vor Glück.“ Andrea Kiewel kann ihr Glück kaum fassen, endlich kann sie ihren Partner wieder in die Arme schließen.

DAS flüsterte er Kiwi ins Ohr

Doch dass der Einsatz im Israel-Krieg nicht spurlos an dem Elite-Soldaten vorüber ging, wurde schnell klar. „My body is broken“ (auf Deutsch: „Mein Körper ist kaputt“), habe er ihr zugeflüstert. Um ihm aus diesem körperlichen und seelischen Tal zu helfen, wolle Andrea Kiewel nun für ihn da sein. „Ich werde ihn heilen. Ihn wieder zum Lachen bringen. Ihn glücklich machen. Sonnig“, verspricht sie in dem Bild-Interview.

Vielleicht können sie das schon am Mittwochabend (27. Dezember) gemeinsam vor dem Laptop. Dann will sich das Paar Kiewels neue Sat.1-Show „Kiwis große Partynacht“ gemeinsam anschauen.

„Noch immer bin ich nicht eitel genug, mich selbst anzuschauen im TV. ,Kiwis große Partynacht‘ ist aus vielen Gründen eine Ausnahme. Mein Mann hat schon zugestimmt und vorsichtig gelächelt: ‚Du bist meine Diva‘. Er kann schon wieder ein bisschen kess sein. Das ist ein sehr gutes Zeichen“, erklärt die Kultblondine. Eigentlich habe ihr Partner schon bei den Aufzeichnungen in Berlin dabei sein wollen, doch stattdessen musste er in den Krieg.