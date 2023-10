„Fernsehgarten“-Star Andrea Kiewel: Heftige Kritik an der „Tagesschau“ – „WIE um alles in der Welt“

Es sind Worte voller Schmerz, voller Traurigkeit. Wie schon kurz nach den schrecklichen Terrorattacken auf Israel vor rund zwei Wochen wendet sich „Fernsehgarten“-Star Andrea Kiewel über einen Gastbeitrag in der „Jüdische Allgemeine“ an die Öffentlichkeit.

Die sonst so lebensfrohe, stets gut gelaunte ZDF-Moderatorin zeigt hier ein ganz anderes Bild von sich. Ein Bild, das von Angst geprägt ist. Von Angst und Trauer. Aber auch von Ärger. Ärger über das, was gerade in Deutschland vor sich geht. Der erste Adressat der „Fernsehgarten“-Moderatorin: Die ARD-„Tagesschau“.

„Fernsehgarten“-Star Andrea Kiewel geht mit der „Tagesschau“ ins Gericht

„Am Mittwoch berichten in der ARD sowohl die ‚Tagesschau‘ als auch im Anschluss die ‚Tagesthemen‘ über einen mutmaßlichen israelischen Angriff auf ein Krankenhaus in Gaza. Der Moderator spricht von mutmaßlich 500 gestorbenen Zivilisten und Hunderten Verletzten“, schreibt Kiwi.

Und ergänzt: „Eigentlich ist das Verb »sprechen« nicht korrekt. Er liest ab, was andere – Redakteure, Journalisten, Verantwortliche – ihm aufgeschrieben haben. Ich kann das Wort ‚Kollegen‘ in diesem Zusammenhang nicht verwenden, und das, obwohl ich eine glühende Verfechterin der Notwendigkeit des öffentlich-rechtlichen Fernsehens bin. Nicht nur, weil ich von ganzem Herzen ZDF-Moderatorin bin.“

„Terroristen, Schlächter, Mörder, Bestien, Geiselnehmer sind keine Quelle“

„WIE um alles in der Welt, kann die Redaktion der wichtigsten und bekanntesten Nachrichtensendungen im deutschen Fernsehen die Propaganda von Terroristen als Quelle verwenden?“, fragt die 58-Jährige berechtigterweise, „WIE um alles in der Welt, kann überhaupt jemand auch nur einen Buchstaben aus dem Mund einer bestialischen Terrororganisation als bare Münze nehmen?“

Es sind Fragen, die sich viele Menschen gestellt haben. Noch mehr, als herauskam, dass es wohl eine palästinensische Rakete war, die auf das Krankenhaus in Gaza stürzte. Sie unterstelle niemandem eine böse Absicht, macht Kiwi klar. Aber, so die Moderatorin, „Terroristen, Schlächter, Mörder, Bestien, Geiselnehmer sind keine Quelle. Niemals“.