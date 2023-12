„Kiwis große Partynacht“: Sat.1-Zuschauer völlig irritiert – „Fremdschämen“

Endlich wieder „Fernsehgarten“ mit Andrea Kiewel! Aber Moment mal. Ist die beliebte ZDF-Sendung aktuell nicht in der Winterpause? Richtig. Doch Kiwi-Fans müssen auch zur kalten Jahreszeit nicht auf eine Show mit ihrer Lieblingsentertainerin verzichten. Auf Sat.1 läuft am Mittwochabend (27. Dezember) „Kiwis große Partynacht“. Doch zahlreiche Zuschauer sind vollkommen irritiert.

Andrea Kiewel verbindet man doch in erster Linie mit dem „Fernsehgarten“. Dort lädt sie in den Sommermonaten verschiedene Musiker zu sich ein. Meist aus dem Schlager-Genre. Zusätzlich dazu wird zum Beispiel auch während der Sendung gekocht oder Ausnahmekünstler stellen ihre unterschiedlichsten Talente unter Beweis. Mit „Kiwis große Partynacht“ hat Sat.1 jetzt ebenfalls ein Format mit Kiwi in der Hauptrolle aus dem Boden gestampft – und genau deswegen sind einige Zuschauer vor den Bildschirmen ziemlich verwirrt.

+++Andrea Kiewel kann aufatmen: Freund aus Israel-Krieg zurück – DIESE Worte flüsterte er ihr ins Ohr+++

„Kiwis große Partynacht“ ein Abklatsch zum „Fernsehgarten“?

Auf der Social-Media-Plattform X (vormals Twitter) machen zahlreiche User deutlich, was sie von der Sat.1-Sendung halten. Irritierend für viele: Das Format erinnert vom Aufbau her stark an den „Fernsehgarten“, denn auch bei „Kiwis großer Partynacht“ sind zahlreiche Musikacts aus dem Schlager eingeladen, darunter unter anderem Kerstin Ott, Andreas Gabalier und Vanessa Mai.

„Fernsehgarten-Bubble! Vereinigt euch!“, heißt es von einem X-Nutzer. „Endlich wieder fremdschämen“, meint eine weitere Person. „Wenn man die Augen zumacht, würde man denken man ist beim ‚Fernsehgarten‘“ und „Jetzt der ‚Fernsehgarten‘ äh ‚Kiwis große Partynacht‘“, heißt es unter anderem weiterhin auf X.

Mehr Themen und News für dich gibt es hier:

Für Kiwi ist es ein Heimspiel

Puh, ganz schön harter Tobak. Doch für Kiwi selbst ist es wie eine Art nach Hause kommen. „Am 8. März 1993 moderierte ich zum ersten Mal das ‚SAT.1-Frühstücksfernsehen‘. Alles, was mich als Kiwi ausmacht, lernte ich da. Seit 2000 bin ich die Fernsehgärtnerin der Nation. Und nun bei meiner Partynacht beides vereinen zu können, ist der beste Beweis dafür, dass Musik und Glück sich vertausendfachen, wenn man sie teilt“, betonte die Moderatorin vor der Show in einem Interview mit Sat.1. Man kann es eben nicht jedem Recht machen – auch eine Showgröße wie Andrea Kiewel nicht.