James Bond: Wird ER der neue 007? Video lässt Fans ausrasten – „Er ist so heiß“

Es gibt kaum eine Casting-Entscheidung, die in der Filmwelt für mehr Wirbel sorgt, als die eines neuen 007-Darstellers. Daniel Craigs Zeit als James Bond endete im Jahr 2021 nach insgesamt fünf Filmen. Welcher Schauspieler erhält nun die Lizenz zum Töten?

Nun, da gibt es einen gewissen jungen Mann, der bereits große Serien-Erfolge gefeiert hat und in Fan-Kreisen schon länger als potentieller neuer James Bond gehandelt wird. Auf Instagram hat er nun ein Video gepostet, das auf den ersten Blick überhaupt nichts mit 007 zu tun hat – aber den Fans springt direkt ein Detail ins Auge, das ihre Herzen höher schlagen lässt.

James Bond: Wie wäre es mit Richard Madden?

Die Rede ist von „Game of Thrones“-Star Richard Madden. In der erfolgreichen Fantasy-Serie verkörperte der Robb Stark, seit kurzem ist er in der Sci-Fi-Serie „Citadel“ auf Amazon Prime zu sehen. Spätestens seit seiner Rolle im BBC-Actionthriller „Bodyguard“ ist der 36-Jährige auf dem Radar vieler Bond-Fans.

Auf Instagram zeigte sich Madden nun gemeinsam mit „Citadel“-Kollege Stanley Tucci bei einem gemeinsamen Drink in einem Lokal. Die beiden stoßen an, nehmen einen Schluck, blicken immer wieder nervös in die Kamera. „Wie ist dein Getränk?“, fragt Tucci. „Köstlich“, antwortet Madden. Beide lachen – bis Madden die unangenehme Stimmung unterbricht: „Seid nächstes Mal dabei, wenn wir auch einen Dialog führen“.

So weit, so lustig. Doch was hat das mit James Bond zu tun? Ein genauer Blick auf die Drinks der beiden Schauspieler gibt die Antwort.

Fans völlig aus dem Häuschen: „Madden = Bond“

Denn wie die Bond-Fans sofort erkennen, handelt sich hierbei um einen Martini mit Zitrone – das Lieblingsgetränk von James Bond. „Geschüttelt, nicht gerührt“, wir erinnern uns. Oder als „Vesper Martini“, wie ihn Daniel Craig in „Casino Royale“ (2006) bestellt.

Zufall? Oder eine bewusste Andeutung? Das kann natürlich niemand mit Sicherheit sagen. Die Fans sind jedenfalls völlig aus dem Häuschen:

Neuer Bond und Q?

Er ist so heiß, ich würde wegen ihm wieder anfangen, Bond zu schauen.

007…

Madden = Bond

Richard Madden als James Bond, bitte

Das sieht wie ein Gin Tonic aus, Miss Moneypenny, ich sehe keine Oliven

Ich liebe „Citadel“, aber ich muss trotzdem sagen, Richard, dass ich denke, es ist ein Warm-Up für Bond. Bestimmt.

Ihr wollt damit also sagen, Richard Madden ist der neue Bond.

Madden würde in Sachen Alter und Schauspiel-Erfahrung perfekt ins Beuteschema der Bond-Produzenten passen. Dass er kein „klassischer“ Engländer ist, sondern Schotte, ist keinesfalls ein Problem – 007-Legende Sean Connery war ebenfalls Schotte, Pierce Brosnan kommt aus Irland und George Lazenby war sogar Australier.

Aber wie gesagt – bisher wäre das alles nur Spekulation. Den richtigen Drink-Geschmack bringt Madden allerdings schon einmal mit.