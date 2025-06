James Bond: Endlich steht es fest! Macher verraten es selbst

Die ganze Filmwelt wartet gespannt auf die Antwort der wahrscheinlich heißesten Frage in Hollywood: Wer wird der neue James Bond und beerbt Daniel Craig in der 007-Rolle? Ein Favorit scheint sich dabei immer mehr herauszukristallisieren.

Doch noch bevor der neue 007-Darsteller offiziell verkündet wird, gab es für Bond-Fans am Montag (2. Juni) eine weitere brisante Nachricht. Nach jahrelanger Geheimniskrämerei steht es endlich fest!

James Bond: Endlich neues Futter für Fans!

Nicht nur auf der Kinoleinwand war James Bond eine lukrative Marke – nein, auch zahlreiche Videospiele rund um den Agenten mit der Lizenz zum Töten kamen in den letzten Jahren auf den Markt. Doch das letzte Bond-Spiel „007 Legends“ erschien im Jahre 2012 – seitdem wurde kein neuer Titel produziert.

Zwar sicherte sich das Entwicklerstudio „IOI“, die Macher der beliebten „Hitman“-Game-Reihe, die 007-Rechte und kündigten an, ein neues Bond-Spiel zu entwickeln – aber dann hörte man mehrere Jahre lang keine Neuigkeiten mehr zu dem geplanten Projekt. Bis jetzt.

Titel für neues Bond-Videospiel steht fest

Am Montag (2. Juni) postete IOI auf einem extra dafür eingerichteten Instagram-Account ein Bild ihres James Bond, der nur als Silhouette zu sehen ist – jedoch versehen mit dem Titel „First Light“, dem nun offiziellen Namen des kommenden 007-Spiels. Der Entwickler schreibt: „Verdiene deine Nummer in ‚007 First Light‘, einem neuen Spiel der IOI Studios. Ein Missionsbericht wird bald auf dem Weg zu Ihnen sein. Bleiben Sie dran für weitere Informationen.“

Das neue Videospiel wird sich also mit Sicherheit um die Anfänge von 007 drehen – und erklären, wie James Bond seine Lizenz zum Töten erhalten hat. Ob der Game-Bond optisch irgendeine Ähnlichkeit zu den bisherigen Film-Bonds haben wird, ist eher fraglich. IOI wird sehr wahrscheinlich einen ganz eigenen, neuen Weg einschlagen.

Genauere Infos – wie etwa das Erscheinungsdatum von „007: First Light“ – werden wohl in den nächsten Tagen folgen.