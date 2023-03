Helene Fischer: Kurzes Video sorgt für Ekstase – auf DIESEN Anblick mussten die Fans lange warten

Es wird DAS Konzerthighlight des Jahres. Am 21. März 2023 startet endlich die langersehnte „Rausch“-Tour von Schlager-Megastar Helene Fischer. Und es wird eine Tour der Extraklasse. Tänzer, Akrobaten und dazwischen eine Sängerin, die nur so vor Vorfreude sprüht, wie sie in einem kurzen Video bei Instagram zeigt, dass sie am Dienstagmittag veröffentlichte.

Es scheint bereits vor einiger Zeit aufgenommen worden zu sein, zeigt es doch den Moment, als Helene Fischer das erste Mal ihre „Tourfamilie“ kennenlernen durfte. Also die Akrobaten, Sänger und Tänzer, die sie in den nächsten Monaten bei jedem Konzert begleiten werden.

Helene Fischer: Am 21. März startet ihre Tour

„So ein toller Tag“, jubelt Helene Fischer und strahlt bis über beide Ohren, als es endlich wieder losging. Verständlich. Bis auf einzelne Auftritte stand die Powerfrau in den vergangenen Jahren kaum auf der Bühne, dass es nun endlich wieder losgeht, muss auch für sie eine Erlösung sein.

Passend dazu schreibt die 38-Jährige bei Instagram: „In genau 7 Tagen geht’s los. Wahnsinn, wie die Zeit fliegt! Ich kann’s kaum erwarten, euch alle wiederzusehen.“ Das dürfte ihren Fans beim Anblick der Bilder wohl nicht anders ergehen.

Helene Fischer lernt ihre Tourfamilie kennen

Das Video zeigt Helene beim Training, bei den Proben zu der spektakulären Show, die sie ihren Fans bieten will. „Ich liebe diesen Moment“, schwärmt Helene, „schon seit so vielen Jahren bin ich auf Tour. Es ist jedes Mal so eine Grundspannung. So ein Beben innerlich tatsächlich. Es ist einfach so toll, endlich das Team dazuhaben und zu wissen, die sind jetzt mit mir das komplette Jahr auf Tour. Das wird meine Tour-Family. Die sind ja schon seit Wochen jetzt dabei. Und jetzt wird es aber endlich ernst. Es ist großartig.“

Auch wenn es kein Zuckerschlecken wird, wie die Sängerin offen zugibt: „Ich bin endlich wieder in meinem Element und darf die nächsten Tage spielen, auch wahrscheinlich stöhnen, leiden, alles, aber dann zum Tourstart wird’s mega.“ Davon sind wir überzeugt. Die Tour führt Helene Fischer unter anderem nach Bremen, Köln, Hamburg, Dortmund und Oberhausen. Tickets gibt es noch an den bekannten Vorverkaufsstellen. Die Fans jedenfalls sind schon in Ekstase. „Wir sind so aufgeregt und freuen uns so sehr“, heißt es bei Instagram. Oder: „Wir können es kaum erwarten, dich wiederzusehen.“