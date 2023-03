Helene Fischer: Jetzt dürfen es die Fans endlich sehen

Wenn man an Schlager denkt, dürfte einem ihr Name recht schnell in den Sinn kommen: Helene Fischer gilt hierzulande als eine der erfolgreichsten Sängerinnen. Doch nicht nur ihre Musik hat viele Fans. Auch auf Social Media ist die Schlagersängerin sehr beliebt. So kommt es, dass sie stolze 960 Tausend Follower auf Instagram verzeichnen kann.

Doch ihre Fans schauen in den letzten Wochen und Monaten in die Röhre. Denn Helene Fischer ist nicht wirklich aktiv in den sozialen Netzwerken. Den letzten Beitrag veröffentlichet der Schlager-Star am 29. Dezember 2022. Da fällt natürlich sofort auf, wenn mal wieder ein neues Foto oder Video auf dem Account auftaucht.

Helene Fischer meldet sich bei Fans

Nach langer Funkstille gibt es das erste Lebenszeichen von Helene Fischer in dem neuen Jahr 2023. Und was für einen! Lange haben sich die Anhänger der Schlager-Königin auf die große „Live Tour 2023“ gefreut. Ab März gibt die 38-Jährige zahlreiche Konzerte in ganz Deutschland. Tickets gibt es dabei ab knapp 65 Euro.

Jetzt gibt Helene Fischer exklusive Einblicke in das Bühnenprogramm ihrer Tour. Denn bei den Konzerten bekommen die Zuschauer nicht nur Musik auf die Ohren, sondern sehen auch eine akrobatische Show des „Cirque du Soleil“. Dafür trainieren die Artisten schon seit geraumer Zeit mit der Musikerin.

Helene Fischer: Fans rasten nach Video komplett aus

Damit haben die Follower der Sängerin garantiert nicht gerechnet. Dementsprechend begeistert zeigen sie sich in den Kommentaren des neusten Instagram-Beitrags:

„Wie schön, so ein unerwartetes Lebenszeichen. Ich freue mich so! Ich kann es kaum erwarten mit dir zu feiern.“

„Ich bin so gespannt auf alles, was uns erwartet. Diese Tour wird einfach perfekt!“

„Kann‘s nicht fassen, dass es in 14 Tagen nach 1,5 Jahren warten endlich soweit ist.“

„Oh mein Gott! Dieses Bühnendesign! Das wird eine spektakuläre Helene / Cirque de Soleil Show.“

