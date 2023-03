Helene Fischer: Fans gehen auf Sängerin los – „Peinlich und unwürdig“

In wenigen Tagen ist es so weit. Am 21. März 2023 startet in Bremen die von den Fans langersehnte Tour von Helene Fischer. 70 Konzerte, spektakuläre Bühnenshows, eine Konzert-Reihe der Extraklasse. Doch nicht alle freuen sich auf die Konzerte der Schlagerkönigin, die Helene Fischer vom 25. März bis zum zweiten April 2023 auch nach Köln führen werden.

Denn am 26. März 2023 könnten die Kölner Haie, das Eishockeyteam der Domstadt eigentlich im Viertelfinale der deutschen Eishockey-Liga gegen die Adler Mannheim spielen. Pikant: Ihre Heimspiele tragen die Haie normalerweise in der Lanxess-Arena aus. Da, wo am 26. März 2023 auch Helene Fischer spielen soll.

Kölner Haie müssten Helene Fischer weichen

Nun müsste einer weichen, sollten die Serie in Spiel sechs gehen: Und das ist nicht Helene Fischer. Wie die Haie auf ihrer Instagramseite bekannt geben, würden sie sich für das Spiel gegen die Adler aus Mannheim ein neues Eis suchen müssen.

„Seit Monaten beschäftigen sich die Haie zusammen mit der LANXESS arena, der PENNY DEL und deren Clubs mit einem möglichen sechsten Viertelfinal-Heimspiel des KEC in den Playoffs. Die Arena hatte frühzeitig mitgeteilt, dass es aufgrund der Vielzahl an Corona-bedingter Verlegungen zu einem Terminkonflikt kommen könnte. Nun steht fest: Sollte es zu einem sechsten Spiel in der Viertelfinal-Serie kommen, würde der KEC ausweichen. In enger Absprache mit allen involvierten Parteien und unter Berücksichtigung der besonderen Umstände hat der KEC entschieden, in diesem Falle das Heimspiel am Sonntag, den 26. März, in Krefeld auszutragen“, so der Eishockeyklub via Instagram.

Kölner Haie können das Dilemma selbst abwenden

Für die Fans ein absolutes No-Go. „Hauptmieter der Halle muss einer Helene Fischer weichen. Das ist alles mehr als lächerlich und hat mit Professionalität nichts mehr zu tun!!! Sorry“, schreibt beispielsweise ein Anhänger. Und ein anderer ergänzt: „Das ist so unfassbar lächerlich. In vollem Bewusstsein und sehenden Auges schwächen die Menschen, die für die LanxessArena verantwortlich sind, ihren eigenen Heimverein – den Hauptmieter der Halle. Peinlich und unwürdig, welche Prioritäten gesetzt werden. Anstatt, dass Helene Fischer nach Düsseldorf oder so ausweicht, zieht man sowas Unfassbares ab.“

Das dürften die Fans von Helene Fischer wohl anders sehen. Sie freuen sich schon seit Monaten auf das Konzert ihrer Schlagerkönigin. Und noch haben es die Haie selber in der Hand, das Dilemma abzuwenden. Vier Siege reichen schließlich in einer Best-of-Seven-Serie. Dann wäre das Team schon am 24. März sicher im Halbfinale.