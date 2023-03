Helene Fischer: Deutliche Worte – „Keine Show der Welt ist es wert, deine Gesundheit zu gefährden“

Sie gehört zu den erfolgreichsten Sängerinnen Europas: Helene Fischer begeistert seit Jahren hunderttausende Fans. Umso schockierender war die Nachricht, die die Schlagerkönigin am Montagabend (20. März) über ihren Instagramkanal an ihre Fans trug. „Alle geben ihr Bestes und ich freue mich mit jedem Tag, der produktiv zu Ende geht, immer mehr darauf, euch alle wiederzusehen und euch voller Stolz unsere Show zu präsentieren.

Manchmal sind aber höhere Mächte am Werk und ich muss euch leider mitteilen, dass ich mir bei den Proben eine Rippenfraktur zugezogen habe“ war dort zu lesen.

Schnell war klar, Helene Fischer kann nicht so, wie sie vielleicht gerne will. Ein Tourneeauftakt nur einen Tag später … unmöglich. Und so musste die 38-Jährige schweren Herzens ihre Konzerte in Bremen und Köln verschieben.

Fans sorgen sich um Helene Fischer

Eine traurige Entscheidung, die sicherlich viele Fans ins Mark traf, doch die Anhänger haben Verständnis. Das zeigt auch ein Posting der „Helene Fischer Fanpage“ auf Instagram, mit 45.000 Followern gehört sie zu den größten Fanseiten auf der Social-Media-Plattform.

„Liebe Helene Fischer, wir wünschen dir nur das Beste. Nimm dir die Zeit, die du brauchst, du musst uns allen nichts beweisen und wir haben auch nicht so hohe Ansprüche an dich, wie du vielleicht glaubst. Im Endeffekt geht es uns nur darum DICH zu sehen und das gesund und glücklich, mehr brauchen wir gar nicht“, heißt es dort.

Fans mit klarer Ansage an Helene Fischer

Und weiter: „Keine Show der Welt ist es wert deine Gesundheit zu gefährden, mach nur das, mit dem du dich wohl und sicher fühlst! Wir freuen uns schon, dich gesund und munter wiederzusehen. P.S.: ein kleines, rechtzeitiges Update, ob es dir besser geht wäre toll.“

Worte, die die Fans der Schlagerkönigin nur unterstützen können. „Genau, die Gesundheit steht an erster Stelle. Du brauchst niemanden mehr was zu beweisen. Einfach singen für uns, deine Leidenschaft, das ist das wertvollste. Wir freuen uns, dass du bald wieder gesund wirst“, schreibt beispielsweise ein Fan. Und ein anderer ergänzt: „Gute Besserung. Du hast eine tolle Stimme, überlasse die Akrobatik den Akrobaten, die nicht singen.“