Peter Maffay spielt Konzert in Stuttgart: Plötzlich stehen SIE auf der Bühne

Es soll sein großer Abschied werden. Noch einmal auf Tour. Noch einmal die großen Bühnen betreten. Noch einmal mit den Fans feiern. Für Rockstar Peter Maffay stehen genau diese Momente dieser Tage an. Auf seiner „We Love Rock ’n‘ Roll – Farewell Tour 2024“ lässt es der 74-Jährige noch einmal richtig krachen.

Am Montagabend und Dienstagabend (15. und 16. Juli) spielte Peter Maffay in Stuttgart. 16.000 Fans auf dem Cannstatter Wasen jubelten ihrem Peter frenetisch zu. Und nicht nur ihm. So holt sich Maffay immer wieder Gaststars auf die Bühne.

Peter Maffay holt prominente Gäste auf die Bühne

US-Superstar Anastacia beispielsweise war bei seinem Auftritt in Köln mit dabei, ebenso BAP-Legende Wolfgang Niedecken. Und auch bei seinem Konzert in Stuttgart hatte Peter Maffay für Unterstützung gesorgt.

So schrieb Peter Maffay am Mittwoch (17. Juli 2024) auf Instagram: „Auch gestern hatten wir wieder einen Überraschungsgast am Start: Nachdem Bülent Ceylan euch am Montag alle zum Lachen gebracht und dann mit klaren Worten ein rockiges Statement abgegeben hat, hat uns gestern Hartmut Engler von der Band Pur besucht, aus dessen Feder der wunderbare Song „Tiefer“ stammt. Natürlich wollten wir diese Gelegenheit nicht ungenutzt verstreichen lassen, den Song gemeinsam auf der Bühne zu performen. Lieber Hartmut, es war mir eine Ehre!“

Hartmut Engler von Pur bei Peter Maffay

Das wiederum schien auf Gegenseitigkeit zu beruhen. So schrieb die Band Pur unter dem Beitrag von Maffay: „Lieber Peter, herzlichen Dank für die Einladung an dich und deine fantastische Band.“ Woraufhin der 74-Jährige antwortete: „Der Dank liegt ebenso auf unserer Seite. Schön, dass du da warst. Es war fantastisch.“

Für den Rockstar geht es nun weiter. Am Donnerstagabend (18. Juli 2024) wird Peter Maffay im Deutsche Bank Park in Frankfurt spielen, am Samstag (20. Juli 2024) folgt dann die Red Bull Arena in Leipzig.