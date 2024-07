Peter Maffay: Kurz vor seinem Geburtstag lässt ARD die Bombe platzen

Es ist ein Abschied in Bildern und Melodien. Kurz vor seinem 75. Geburtstag steht Peter Maffay vor einem bedeutenden Abschnitt in seinem Leben: der finale Vorhang seiner Bühnenkarriere. Das letzte Konzert seiner Farewell-Tour findet am 20. Juli in Leipzig statt, einer Stadt, die für ihn schon 1990 ein besonderes Publikum von 60.000 Fans erlebte.

In den Monaten vor diesem emotionalen Abschied hat sich der Rocklegende Peter Maffay etwas ganz Besonderes gegönnt. Er ließ sich von Filmemacher Andreas Heineke exklusiv für eine ARD-Dokumentation begleiten. Fast ein Jahr lang waren die Kameras dabei – bei den Vorbereitungen der Tour, in privaten Momenten hinter der Bühne, im Studio mit seiner Band und sogar auf einer Familienreise in seine Heimat Rumänien.

ARD: Peter Maffay zeigt sich so privat wie noch nie

„Es sind berührende, intime und exklusive Einblicke, die nicht nur Fans überraschen werden“, verspricht die ARD laut „DWDL“. Zuschauer können dabei sein, wie Peter Maffay sich mit seiner Band einschwört oder sich mit Überraschungsgästen wie Johannes Oerding und Anastacia trifft, die ihn auf der Tour begleiten. Seine Ehefrau Hendrikje und sein Sohn Yaris geben ganz persönliche Einblicke in das Leben des Rocksängers abseits des Rampenlichts.

„Noch nie hat Peter Maffay ein Kamerateam so nah an sich herangelassen“, berichtet die ARD weiter. Doch das ist noch nicht alles: Peter Maffay öffnet exklusiv für diese ARD-Dokumentation sein Filmarchiv und teilt Aufnahmen, die noch nie zuvor öffentlich zu sehen waren. Ein einmaliger Blick hinter die Kulissen des Lebens und der Karriere eines der beliebtesten deutschen Rockmusiker.

Der einstündige Film über Peter Maffay wird am 30. August, an seinem 75. Geburtstag, im Ersten ab 22.20 Uhr ausgestrahlt. Ein Abschiedsgruß an einen Künstler, der mit seinem unverwechselbaren Stil und seiner Musik das Leben von Millionen Menschen bereichert hat.