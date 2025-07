PUR verrät Hammer für Schalke-Konzert – Fans hatten es schon geahnt

Am 6. September bringt die Kult-Band PUR die Veltins-Arena auf Schalke zum Beben. Im Gelsenkirchener Stadion feiern Hartmut Engler & Co. ihr Konzert-Event „PUR & Friends – 30 Jahre Abenteuerland“.

Am Donnerstag (10. Juli) – rund zwei Monate vor dem eigentlichen Termin – hat PUR nun einen wahren Hammer verraten, auf den sich die Konzertbesucher auf Schalke freuen dürfen.

PUR verrät Hammer für Schalke-Konzert

In den vergangenen Tagen ließ PUR seine Fans noch zappeln, kündigte lediglich einen „musikalischen Gast“ an – und stellte die Konzertbesucher vor ein Rätsel: „Er war Juryvorsitzender beim Bundesrockpreis 1986 und stimmte schon damals für eure Lieblingsband. Inzwischen ist er selbst 40 Jahre erfolgreich auf der Bühne, hat uns deutsche Musikpoesie vom Feinsten beschert und hat auch – wie einer seiner berühmtesten Songs zeigt – ganz viel Ahnung zwischen den Emotionspolen Herz und Schmerz.

Na, wer könnte das wohl sein?“ Sofort gaben die Fans ihre Tipps im Netz ab, sogar der Name „Herbert Grönemeyer“ fiel dabei (>> hier mehr lesen).

Der legendäre Sänger von Hits wie „Männer“ oder „Mensch“ ist es zwar nicht geworden – doch wie PUR am Donnerstag (10. Juli) nun verraten hat, lagen einige Fans mit ihren Tipps doch richtig.

PUR kündigt Stargast an

„Ihr Lieben, Heinz Rudolf Kunze wird einer unserer musikalischen Gäste bei ‚PUR & Friends‘ auf Schalke sein“, verrät PUR am Donnerstag auf seinen Social-Media-Kanälen. „Wir freuen uns riesig und werden natürlich auch gemeinsam seinen Titel ‚Dein ist mein ganzes Herz‘ zum Besten geben, dessen 40-jähriges Jubiläum wir im September mit euch, in Form eines entsprechend großen und lautstarken Chors feiern werden.“

Auf den Namen Heinz-Rudolf Kunze hatten in den vergangenen Tagen tatsächlich schon einige Fans getippt. Die im Rätsel angedeuteten Begriffe „Herz“ und „Schmerz“ hatten Kenner des Songs „Dein ist mein ganzes Herz“ sofort auf die richtige Fährte gebracht.

Das PUR-Konzert am 6. September auf Schalke ist bereits restlos ausverkauft. Auf die hohe Nachfrage reagierte PUR bereits – und machte aus der Generalprobe am Vorabend (5. September) ein öffentliches Event, für das ebenfalls Tickets verkauft wurden.