Cathy Hummels: Blamage nach Podcast – Worte werden ihr zum Verhängnis

Cathy Hummels hat sich als Spielerfrau von Profifußballer Mats Hummels einen Namen in der Unterhaltungsbranche gesichert. Auch nach der Trennung verfolgt sie ihre Karriere als Influencerin und Moderatorin emsig.

Doch ihr Auftreten in der Öffentlichkeit sorgt immer wieder für Fauxpas, nicht selten kommt es zu Shitstorms. So sorgt die 36-Jährige in ihrem Podcast nun erneut für einen Aufschrei.

Cathy Hummels äußert fragliche Aussage

Cathy Hummels hat vor kurzem ihre berufliche Reichweite um einen Podcast mit ihrer Schwester Vanessa Fischer erweitert. „Hummeln und Fische“ verspricht viel: „Begleite Cathy Hummels, eine Persönlichkeit, die oft missverstanden und angefeindet wird, auf ihrer Reise der Selbstfindung und Ehrlichkeit.“

Mehr als missverständlich war jedoch eine kürzliche Aussage in ihrem Podcast. Demnach sprach Hummels davon, dass bestimmte „krankhafte“ Menschen mehr Beiträge in der gesetzlichen Krankenkasse zahlen sollen – dazu zählte sie auch Menschen mit etwas mehr auf der Waage.

Cathy Hummels: Nach Podcast kam der Shitstorm

„Und ich finde, wenn man irgendwie wirklich eine enorme Sucht hat, in Bezug auf Alkohol, Zigaretten oder whatever, wo man sich wirklich bewusst schadet, auch jetzt in Bezug auf Essen – ich meine, wenn du krankhaft isst, weil dir alles scheißegal ist, du bist übergewichtig und du hast keine Krankheit – dann finde ich schon, dass man dafür mehr zahlen sollte.“

Dass diese Aussage von Cathy Hummels kommt, die selbst von Kindheit an mit einer Essstörung zu kämpfen hat, trat einen echten Shitstorm im Netz los.

Cathy Hummels: Nach Blamage rudert sie zurück

„Die Folge aus unserem Podcast ‚Hummeln & Fische‘ in Bezug auf Kassenbeiträge für schwer übergewichtige Menschen habe ich offline genommen“, teilte Cathy Hummels jetzt ihren Fans über Instagram mit. „Ich stehe für Body Positivity.“

„Unser Podcast beinhaltet unsere persönliche Meinung und wir sprechen auch sensible Themen an. Ich dachte, dass meine Meinung verständlich vermittelt wird, aber anscheinend haben sich einige angegriffen gefühlt“, führt die Moderatorin weiter aus.

So soll es bei ihrer Aussage nicht um die Optik der Menschen, sondern vielmehr um die Gesundheit gegangen sein. An ihre Fans richtet sie sich deshalb mit einer Entschuldigung: „Ich entschuldige mich nun von Herzen.“ Ihr Fokus sei, ihre Follower zu motivieren.

Zurück bleiben nach dem Podcast allerdings empörte Zuhörer – und kein Verständnis für die bedenkliche Wortwahl.