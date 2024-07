Helene Fischer: Der Countdown läuft – „Ich freue mich auf meine Premiere“

Nach der Helene-Fischer-Tour ist vor der Helene-Fischer-Tour – so in etwa könnte man die Planung des Schlagerstars bezeichnen. Denn schon jetzt laufen die Vorbereitung für die nächste Tournee der Sängerin.

Die startet erst in knapp zwei Jahren, doch bereits jetzt gibt Helene Fischer den Fans einen Vorgeschmack darauf, was sie erwartet.

Helene Fischer plant spezielle Tour

Sie ist ein Star der Superlative. Egal ob besondere Tourneen oder Hit-Alben, Helene Fischer schafft es, immer noch einen drauf zu setzen. Dazu passt auch ihr Vorhaben für 2026. Bei der großen 360°-Tour möchte die 39-Jährige Stadien in ganz Deutschland füllen. Obwohl das Spektakel erst ab Juni 2026 startet, laufen die Vorbereitungen offenbar schon auf Hochtouren – inklusive Ticketverkauf!

+++ Helene Fischer kassiert Korb: Musiker schließt Duett aus – „Wüsste nicht, warum“ +++

Auf der Tour im 360-Grad-Winkel sollen Fans die Mutter einer Tochter im Zentrum der jeweiligen Arena bestaunen können. Dafür braucht es neben der Hauptbühne auch mehrere Laufstege und vier Satellitenbühnen, wie „Bild“ berichtet. Die Fans sollen Helene Fischer „in all ihrer Vielseitigkeit auf der Centerstage und den anderen Aktionsflächen erleben“ können, heißt es in einer entsprechenden Ankündigung. Dazu feiert die „Atemlos“-Interpretin während der Tour auch noch eine absolute Premiere.

Helene Fischer spielt in der Allianz-Arena in München

So wird Helene Fischer als erster Star ein Konzert in der Spielstätte des FC Bayern Münchens, der Allianz-Arena, spielen (17. Juli 2026). „Ihr Lieben, ich freue mich auf meine Premiere in einer der schönsten Arenen der Welt!“, kündigte sie dazu an.

Mehr Promi-News:

Auch, weil das Konzert in München das letzte der Tour sein wird, dürfte wohl eine besondere Atmosphäre auf Helene Fischer und ihre Fans warten. Insgesamt gibt die Schlagerkönigin sieben Gigs, tritt unter anderem auch im Olympiastation in Berlin (13. Juni 2026) und der Veltinsarena in Gelsenkirchen auf (23. Juni 2026). Tickets gibt es ab knapp 71 Euro unter anderem bei Eventim zu kaufen.